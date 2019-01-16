В Украине "серый" бизнес никто не проверяет

Крупнейшие мировые бренды жалуются на несправедливость формирования плана проверок фискальными органами.
Об этом во время Круглого стола: "Кешбэк – детенизация торговли и стимул по защите прав потребителей" заявил представитель компании "Сони Украина" Олег Киселев.
"В Украине сейчас сложилась уникальная ситуация, когда "белый" бизнес находится под колоссальным прессингом проверок ГФС, Госпродпотребслужбы и других контролирующих органов, а "серый" бизнес, если его можно назвать бизнесом, почему-то этих всех проверок избегает. Прежде всего речь идет об интернет-торговле. Этот вопрос является очень болезненным", - заявил Олег Киселев.
По его мнению, государство сейчас практически не контролирует в стране интернет-торговлю.
"Эта бесконтрольность порождает массовые злоупотребления, причем достаточно серьёзные. В том числе из-за особенностей норм действующего законодательства, предпринимателям определенных форм юридической собственности, в частности ФОПам, не нужно вести учет товара, который они продают, не нужно вести расчетно-кассовое обслуживание. И они его не ведут, хотя продают товаров на десятки миллионов гривен", - возмущен сложившейся ситуацией Олег Киселев.
Эксперт уверен, что решить эту проблему можно очень быстро, приняв законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" разработанный Министерством финансов Украины. Он призван, в том числе, обязать продавцов сложной бытовой техники в обязательном порядке выдавать фискальные чеки покупателю.
"Закон о кешбэке сделает рынок белым. Но государство должно принять решение контролировать соблюдений правил торговли в нашей стране, а также проверять и штрафовать их нарушителей", - резюмировал Олег Киселев.
Олег Киселев так же озвучил важную проблему для рынка электронной коммерции – невозможность идентифицировать субъекта ведущего торговлю, так как сам продавец не указывает данные ни на сайте ни в расчетных документах. Закон должен иметь четкие механизмы наказания за такую деятельность.
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