Маршрутизатор ASUS Blue Cave доступен в Украине

16 января 2019, 12:15

Элегантное устройство обеспечивает мощный сигнал Wi-Fi и предлагает надежную систему информационной безопасности



Компания ASUS сообщает о доступности в Украине Blue Cave – маршрутизатора Wi-Fi класса AC2600 с необычным дизайном, оснащеного чипсетом Intel Home Wi-Fi.

Маршрутизатор способен поддерживать одновременное подключение множества устройств, предлагает интегрированную информационную защиту корпоративного класса ASUS и легко интегрируется с виртуальным ассистентом Amazon Alexa и сервисами IFTTT.



С маршрутизатором Blue Cave домашнюю сеть легко настроить, для этого даже не понадобится компьютер. Все управление осуществляется через интуитивно понятный интерфейс мобильного приложения ASUS Router для устройств на базе платформ Android или iOS.



Маршрутизатор Blue Cave разработан инженерами ASUS с применением технологии Intel Connected Home. Благодаря данной технологии маршрутизатор обладает всеми необходимыми возможностями для одновременной обработки данных с множества устройств, составляющих умный дом, а также имеет выделенную полосу для системы информационной защиты.

Инженеры ASUS наделили маршрутизатор Blue Cave собственным уникальным стилем и высокой скоростью. Как правило, встроенные антенны – это компромиссное решение: роутер без выступающих антенн выглядит аккуратнее, но при этом страдают его скоростные характеристики. В маршрутизаторе Blue Cave четыре антенны внутри корпуса обладают оригинальной конструкцией и расположены таким образом, чтобы обеспечить наилучший сигнал Wi-Fi, одинаково мощный во всех направлениях.

Маршрутизатор Blue Cave обладает компактными размерами и впишется в любой интерьер. Уменьшить габариты устройства инженеры ASUS смогли за счет сокращения площади, занимаемой печатной платой, и радиатора особой конструкции, обеспечивающего лучшую эффективность рассеивания тепла благодаря графеновому покрытию.



Маршрутизатор Blue Cave оснащен встроенной технологией AiProtection, системой безопасности корпоративного класса, разработанной компанией Trend Micro. Она защищает все подключенные гаджеты, в том числе устройства категории "Интернет вещей".

В маршрутизаторе Blue Cave реализована тщательно проработанная технология родительского контроля, позволяющая следить за использованием Интернета каждым членом семьи и определять, сколько времени в день ребенок может провести в сети и какие приложения запускать. Система контроля позволит блокировать определенные категории мобильных приложений или сайтов и применять эти настройки для всех устройств, которыми пользуется ребенок, в то время как остальные члены семьи смогут по-прежнему выходить в Интернет без ограничений.



Маршрутизатор Blue Cave разработан специально для взаимодействия с системой "умный дом". Он оснащен поддержкой связанных сервисов IFTTT и виртуального помощника Amazon Alexa, поэтому его так просто интегрировать в систему "умный дом" для облегчения повседневной жизни. Например, можно приказать виртуальному ассистенту Alexa выключить сигнал Wi-Fi, чтобы ничто не отвлекало во время семейного ужина, или воспользоваться сервисами IFTTT и получать уведомления на электронную почту, когда дети приходят домой.



Маршрутизатор Blue Cave уже доступен в Украине по цене от 7779 грн.