Сила видеоконференций в маркетинге

1 февраля 2019, 11:15

Аналитики журнала Forbes пришли к выводу, что люди интерпретируют бόльшую часть сообщений, основываясь на визуальной информации.

55% данных мы воспринимаем через мимику и жесты, 37% – через тон голоса и только 8% смысла извлекаем из сказанных слов. Результаты исследования означают, что для корректного понимания собеседника необходимо его видеть. Наиболее важен визуальный контакт в бизнесе, где для достижения результата необходимо полное взаимопонимание. Особенно в зрительном контакте нуждаются специалисты по маркетингу и рекламе.

Во-первых, для них важно правильно воспринимать задачи, полученные от внутренних и внешних заказчиков, а также – работать в команде и понимать коллег с полуслова. Сеансы видеопереговоров способны облегчить коммуникацию агентства с клиентом. Скрупулезный процесс формирования задания и дальнейшая его детализация займет значительно меньше времени, если есть переговорное оборудование с эффектом живого общения. Особенно это актуально для агентств, которые стремятся выйти на международный рынок и иметь клиентов за границей. Уточнение вопросов, выяснение разногласий и утверждение проектов становятся такими же беспрепятственными, как при личной встрече.

Во-вторых, весь комплекс построения брендов, создания маркетинговых коммуникаций и акций нуждается в разработке визуальных компонентов (упаковки, макетов, фото- и видеоматериалов, логотипов и т.д.), часто – в сжатые сроки, когда нет времени на длительные переписки и согласования по электронной почте или в мессенджерах. А значит, необходимо организовать оперативное профессиональное обсуждение и грамотный выбор. Презентации аналитических данных с инфографикой требуют демонстрации всей команде, комментариев экспертов и быстрых ответов на возникающие вопросы. Единственное недорогое и экономящее время коммуникационное решение, если невозможна или затруднена личная встреча, – видеоконференцсвязь.

В-третьих, крупный американо-канадский сайт поиска работы CareerCast внес несколько специальностей маркетинговой сферы в список самых тяжелых в мире наряду с профессией пожарника или пилота гражданской авиации. Представитель компании Кайл Кенсинг объясняет это тем, что в рекламе – самые жесткие крайние сроки. Видеочат помогает специалистам разгрузить график встреч, облегчить процессы согласования, а также избавляет от лишнего стресса и увеличивает продуктивность труда.

В-четвертых, для гармоничного взаимодействия всех членов команды во время создания совместного креативного продукта важна синхронизация действий и благоприятная психологическая атмосфера. Частые контакты между специалистами помогают выработать общее понимание поставленной задачи и дополнять работу друг друга.

В-пятых, для маркетингово-рекламного бизнеса важны не только частота и оперативность коммуникаций, но и качество связи. Исследование Wainhouse Research показало, что более 65% всех видеозвонков в мире осуществляется, чтобы поделиться контентом. Рекламисты и маркетологи работают с мультимедиа, для них важно, чтобы оборудование для видеоконференцсвязи было профессиональным и передавало аудиовизуальный материал так же, как живой просмотр. Наиболее эффективным и удобным решением для совместной работы маркетологов сегодня является комбинация системы видеоконференцсвязи с интерактивной доской. Например, производитель Logitech сотрудничает с компанией Zoom Video Communications, которая предоставляет пользователям несколько комплексных решений на основе конференц-камеры Logitech MeetUp и интерактивных экранов Avocor F-серии. Также возможно создание решения на базе конференц-камер Logitech и мультимедийных досок Prestigio. Контент выводится на общий экран, его можно контролировать с мобильных устройств, – перед участниками встречи открываются широкие возможности для слаженной коллективной работы.

Дистанционное видеообщение помогает в профессиональном образовании. Маркетингу сетевой компании с представительствами во многих городах гораздо дешевле обойдется провести тренинг для всех сотрудников при помощи видеоконференцсвязи, чем собрать их одновременно в одном месте вживую (оплатить проезд, питание и проживание).

Потенциал видеосвязи можно использовать не только для внутренней коммуникации или работы с заказчиком, но и для моментальной обратной связи с потребителем. Замена традиционной «горячей линии» оправдана, если товар является сложным в настройке или использовании, а для разъяснения желательна наглядность. Видеоконсультация поможет сформировать доверие и укрепить лояльность клиентов, позволит создать банк видеоконтента, а самые полезные советы можно будет разместить на сайте как пользовательскую инструкцию.

Повышайте эффективность делового общения – дайте возможность своим творческим кадрам моментально обмениваться свежими идеями и будьте на шаг впереди конкурентов с технологией видеоконференцсвязи от Logitech.

