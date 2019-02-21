Сила видеонаблюдения для маркетинга

21 февраля 2019, 13:45

Аналитики журнала Forbes пришли к выводу, что люди интерпретируют бόльшую часть сообщений, основываясь на визуальной информации.

55% данных мы воспринимаем через мимику и жесты, 37% – через тон голоса и только 8% смысла извлекаем из сказанных слов. Результаты исследования означают, что для корректного понимания собеседника необходимо его видеть. Наиболее важен визуальный контакт в бизнесе, где для достижения результата необходимо полное взаимопонимание. Особенно в зрительном контакте нуждаются специалисты по маркетингу и рекламе.

Во-первых, для них важно правильно воспринимать задания заказчиков и понимать коллег с полуслова. Уточнение вопросов по видеосвязи становятся такими же эффективными, как при личной встрече.

Во-вторых, весь комплекс построения брендов, создания маркетинговых коммуникаций нуждается в разработке визуальных компонентов. Единственное недорогое и экономящее время коммуникационное решение для обсуждения и согласований – видеоконференцсвязь.

В-третьих, видеочат помогает специалистам разгрузить график встреч, облегчить процессы согласования, а также избавляет от лишнего стресса и увеличивает продуктивность труда.

В-четвертых, частые контакты между специалистами помогают выработать общее понимание поставленной задачи и дополнять работу друг друга.

В-пятых, для маркетингово-рекламного бизнеса важно качество связи. Для рекламистов и маркетологов важно, чтобы оборудование для видеоконференцсвязи было профессиональным и передавало аудиовизуальный материал так же, как живой просмотр.