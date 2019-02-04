Откройте для себя магию Музыки! 15-16 февраля пройдут дни DALI в Украине

Именно для тех, чья жизнь наполнена Музыкой, 15 - 16 февраля пройдут Дни легендарной акустики DALI!
Мы – счастливые люди. Благодаря современным технологиям, мы имеем возможность наслаждаться Музыкой практически в любое время в качестве, в котором задумал ее музыкант. Как сказал Ларс Мёллер из DALI: «Музыка — самая лучшая психоэмоциональная терапия, когда-либо созданная человечеством». И это правда. Именно для тех, чья жизнь наполнена Музыкой, 15 - 16 февраля пройдут Дни легендарной акустики DALI.
Где: салон-магазин «Music Hall», г. Киев, бул. Дружбы народов 7
(044) 531-97-63, (068) 777-37-10, (063) 614-81-40.
Подробнее здесь.