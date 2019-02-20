DOOGEE на MWC 2019 выпустит модульный смартфон S90 и новинки Y-cерии

20 февраля 2019, 14:04

Несмотря на то, что в прошлом году индустрия мобильных телефонов переживала стагнацию, многим производителям по-прежнему удалось добиться выдающихся успехов, и DOOGEE – одна из тех инновационных компаний, которая, как и ранее, доказывает способность удивлять пользователей.

Несомненно, одним из ключевых событий в мире мобильной индустрии этого года станет международная выставка MWC (Mobile World Congress), и компания DOOGEE намерена принять в ней участие в качестве профессионального производителя защищенных смартфонов.

В рамках MWC 2019, состоится дебют модульного защищенного ударопрочного смартфона DOOGEE S90. Напомним, что эта разработка производителя во время компании по сбору средств на платформе краудфандинга Kickstarter попала в ТОП-3 самых популярных продуктов, собрав 354 412 долларов. Примечательно также отметить, что DOOGEE S90, помимо прочих модулей, получит принципиально новый, именуемый как 5G.

DOOGEE S90 Модульный ударопрочный смартфон все-в-одном

В основе DOOGEE S90 – впечатляющая концепция создания универсального смартфона с безграничными возможностями. DOOGEE S90 поставляется с пятью модулями, которые представляют собой единую альтернативу покупке отдельных гаджетов, включая модуль камеры ночного видения, модуль питания, цифровой модуль рации, игровой модуль и модуль 5G. В DOOGEE уверены, что именно модульная конструкция является самой впечатляющей на современном рынке мобильных телефонов. Модули легко совмещать, менять местами, ну и, кроме того, они мгновенно начинают работать, стоит лишь им защелкнуться на магниты в соответствующем слоте на задней крышке S90.

Помимо DOOGEE S90, в рамках MWC ожидается мировой анонс смартфонов стильной молодежной Y-серии.

В рамках мирового мобильного конгресса MWC 2019 компания DOOGEE официально заявит о перезапуске популярной молодежной линейки смартфонов Y-серии – посетителям будут продемонстрированы модели Y7, Y7 Plus, а также Y8 и Y8 Plus. DOOGEE Y7 и Y8 были спроектированы специально для молодежи, и обращают внимание, прежде всего, трендовыми и градиентными цветами корпусов, а также дисплеем больших размеров. В DOOGEE говорят, что для создания такого дизайна черпали вдохновение, наблюдая за таинственным звездным небом и бескрайней вселенной, привнося в жизнь своих пользователей жизненную силу и романтику.

Молодежные смартфоны DOOGEE Y-серии и революционный модульный ударопрочный все-в-одном DOOGEE S90 готовы, и с нетерпением ожидают всех желающих на международной выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне в период с 25 по 28 февраля.