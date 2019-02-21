Intel анонсировала новые процессоры

21 февраля 2019, 11:45

Ведущий IT-производитель Intel объявил о выходе долгожданной платформы для мобильных ПК IceLake и гибридного процессора Lakefield, базированных на 10-нанометровом техпроцессе, а также– нескольких новых 14-нм моделей Intel Core для настольных ПК.

Центральные процессоры под кодовым названием IceLake созданы на новой перспективной микроархитектуре SunnyCove с увеличенным показателем количества проработанных инструкций за такт (IPC), что обеспечивает повышение однопоточной производительности. Инновационный гибридный 5-ядерный процессор Lakefield совмещает 10-нанометровое высокоэффективное ядро SunnyCove с четырьмя ядрами семейства Atom, для компоновки которых была использована инновационная трехмерная технология Foveros. «Новые микропроцессоры не только повысят производительность работы персональных устройств и продлят срок службы батареи, но и предоставят производителям свободу для дизайна современных ультратонких и сверхлегких форм-факторов», – отметил Владимир Юрко, руководитель направления «Компоненты» компании АСБИС-Украина.