АСБИС-Украина объявляет о начале сотрудничества с Corsair

20 сентября 2018, 9:45

Компания Corsair и международный холдинг ASBIS Enterprises заключили контракт по дистрибуции в ряде регионов, в частности – в Украине.

AСБИС-Украина получила право реализации всего ассортимента товаров под торговой маркой Corsair. Современные компьютерные комплектующие и периферия производителя вскоре будут доступны со склада компании.

Продукция Corsair уже завоевала уважение и благосклонность потребителей более чем 60 стран мира, в том числе и украинцев. Революционные технологии разработчика воплощены в широком перечне комплектующих и периферийных устройств для ПК – бесшумных системах охлаждения, емкостной оперативной памяти и производительных видеокартах, графических планшетах нового поколения для 2D и 3D художников. Ценители качественной техники выбирают бренд Corsair за конкурентную линейку блоков питания формата ATX, высокоскоростные модули DRAM и игровую периферию.

Признание почитателей компьютерных игр и профессиональных киберспортсменов получили игровые устройства и оборудование Corsair. Удобные анатомические клавиатуры и мышки, гарнитуры с объемным звучанием и комфортные эргономичные игровые кресла продолжают расширять круг сторонников производителя.

«Мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы Украина все больше примыкала к среде активных пользователей передовыми технологиями и новаторскими решениями. Продукция Corsair зарекомендовала себя во всем мире, и мы будем рады внести свой вклад в обеспечение доступности широкого ассортимента устройств и оборудования производителя для украинских потребителей», – отметил Владимир Юрко, руководитель направления АСБИС-Компоненты.