BI-технология TABLEAU – теперь в Украине

22 августа 2019, 10:15

Компания АСБИС-Украина совместно с компанией Vizuators (BI-подразделение ASBIS Group) представляют лидера на рынке BI-технологий – программную платформу Tableau, которая является современным набором инструментов для специалистов сферы Business Intelligence.

Tableau – технология интерактивной аналитики, позволяющая быстро проводить глубокий и разносторонний анализ крупных массивов информации, но при этом не требующая специализированного обучения бизнес-пользователей и дорогостоящего внедрения. Использование Tableau позволяет бизнесу достичь больших результатов в короткий срок, увидеть и проанализировать свои данные, найти новые конкурентные преимущества.

Для пользователей представлены три пакетных предложения для различных целевых назначений, аналитических потребностей и групп специалистов:

1. Tableau Creator – для аналитиков, желающих оптимизировать рабочий процесс для скорейшего нахождения идей внутри данных с помощью мощного набора инструментов.

2. Tableau Explorer – для бизнес-пользователей, которые хотят исследовать проверенные данные и получать ответы на собственные вопросы с помощью self-service аналитики.

3. Tableau Viewer – для обычных пользователей, которым необходимо время от времени пересматривать аналитику, дашборды и сториборды на защищенной и простой в использовании платформе.