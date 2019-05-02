Тренды современного маркетинга дистрибуции

2 мая 2019, 13:45

Директор по маркетингу компании АСБИС-Украина Татьяна Яценко рассказала MMR о последних тенденциях современного маркетинга дистрибуции в Украине.

По словам Татьяны, в странах с узким рынком сбыта уникальным торговым предложением (УТП) дистрибьютора становится маркетинг 360. Для того чтобы быть конкурентоспособным, сегодня украинским дистрибьюторам необходимо не только обладать компетенцией консультантов по вопросам маркетинга сбыта для своих вендоров, но и уметь создавать общий системный и структурный подход по работе с их брендами.

Дистрибуционному маркетингу также необходимо быть особенно динамичным: четко и метко определять свои KPI, быстро и качественно взаимодействовать с командой продавцов, моментально адаптироваться к рыночным трендам. Маркетинговые активности должны воплощаться сразу же после этапа замысла и планирования, а трекинг должен быть безупречным, чтобы немедленно отслеживать результаты деятельности и корректировать тактику.

В сфере маркетинга IT-дистрибуции есть несколько тенденций, которые стоит учитывать для обеспечения высоких темпов развития любой дистрибьюторской компании в ближайшем будущем:

1. Репутационный маркетинг. Для того чтобы оставаться конкурентным на рынке, важно закрепить за собой хорошую репутацию, четко придерживаясь действующего законодательства относительно сертификации продукции.

2. Умение создавать спрос. В условиях высокой конкуренции дистрибьютору необходимо уже не только хорошо продавать, но и стимулировать спрос, создавая на своей базе информационную платформу с качественным контентом.

3. Измеряемый маркетинг. Каждая активность должна иметь оценку эффективности, поэтому компаниям стоит инвестировать в развитие качественного инструментария для оцифровывания маркетинговой деятельности.

4. Команда профессионалов. Возрастает важность квалифицированных кадров. Наличие грамотных и опытных маркетологов в штате страхует компанию от убытков.