Logitech G MX518 - возвращение легенды

25 марта 2019, 10:45

На протяжении долгих лет мировое игровое сообщество призывало вернуть легендарную Logitech G MX518, которую многие считают лучшей игровой мышью всех времен. Сегодня устройство вновь доступно для поклонников.

Возрожденная MX518 имеет ту же форму, что и оригинал, который сделал ее знаменитой, но в новинке реализованы самые последние технологии следующего поколения, включая датчик HERO 16K и 32-разрядный процессор ARM для сверхбыстрого времени отклика 1 мс.

Мышка располагает 8-ю программируемыми кнопками для возможности сохранения пользовательских команд. С помощью встроенной памяти можно зафиксировать регулировки непосредственно в мышке, чтобы использовать ее в различных системах без необходимости устанавливать специальное ПО или менять настройки.

