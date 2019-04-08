ROBO Global Robotics and Automation ETF – будущее уже сегодня

8 апреля 2019, 10:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» провели оценку акций фонда ROBO Global Robotics and Automation ETF, отслеживающего динамику индекса ROBO Global Robotics and Automation Index и инвестирующего в акции технологических, промышленных и других компаний, деятельность которых связана с робототехникой.

По прогнозам, рынок роботов в ближайшие годы останется одним из самых динамичных в мире и будет расти чуть ли не в геометрической прогрессии. На основании этого акциям фонда присваивается рекомендация «Покупать» с потенциалом роста 15,3%.



Чуть более половины вложений фонда (51%) приходится на американские компании. Доля азиатских компаний составляет около 30%, европейских – 19%. Общая сумма активов под управлением фонда равна $1,36 млрд. Комиссия за управление составляет 0,95% годовых, ожидаемая дивидендная доходность – 0.31%.



Объем рынка робототехники и сопутствующих сервисов (робототехнических систем, системного оборудования, программ, комплектующих, а также коммерческих дронов и запчастей к ним) в 2018 году составил около $98 млрд, а в текущем увеличится на 18% до $116 млрд. В 2022 году объем отрасли, как ожидается, достигнет $210 млрд, то есть среднегодовые темпы подъема в предстоящие четыре года составят 21%. Поддержку росту будет оказывать дальнейшее развитие технологий, расширение областей применения роботов и все большее принятие их рынком. Спектр выполняемых роботами задач будет постоянно расширяться, и это поможет продвигать их в новые отрасли экономики.

Лидером по расходам на робототехнику в среднесрочной перспективе, по прогнозу исследовательской фирмы IDC, останется Азиатско-Тихоокеанский регион, доля которого в мировом объеме превышает две трети. Однако высокие темпы роста ожидаются и в других регионах, включая EMEA, Северную и Южную Америку.



«Мы рекомендуем покупку акций фонда ROBO Global Robotics and Automation ETF в качестве ставки на дальнейший быстрый рост мирового рынка робототехники. Преимуществом данного фонда является высокая диверсификация вложений, хорошая ликвидность, а также относительно небольшая комиссия за управление. Среднесрочная целевая цена составляет $45», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.