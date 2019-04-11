Samsung представляет Galaxy A80 с поворотной камерой

11 апреля 2019, 10:15

Компания Samsung Electronics представляет новый Galaxy A80 – смартфон, созданный для эпохи общения в формате «Live».

Galaxy A80 предлагает пользователям: безграничный экран, революционную поворотную камеру и функцию оптимизации с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающую длительное время работы, а также сверхбыструю зарядку.



Эпоха селфи сменяется эпохой «Live». Люди все активнее используют мобильные устройства, чтобы делиться событиями своей жизни в реальном времени, – делают спонтанные фото, транслируют видео и делятся впечатлениями в режиме реального времени.



Благодаря первой поворотной камере Samsung, с Galaxy A80 пользователи могут легко снимать окружающий мир. Три камеры автоматически выдвигаются из тыльной стороны смартфона, когда пользователь активирует функцию фотосъемки. Инновационный механизм поворачивает выдвижную панель при выборе режима селфи.



Основная камера разрешением 48 мегапикселей снимает яркие фото и днем, и ночью. 3D-камера Galaxy A80 с функцией трехмерной глубины позволяет использовать «Живой фокус» не только для фотографий, но и для видео, автоматически определяя расстояние до объектов. Ультра-широкоугольный объектив этой камеры обладает тем же углом обзора, что и человеческий глаз, поэтому для съемки панорамы любимого пейзажа потребуется меньше кадров.



Функция суперстабилизации видео помогает легко запечатлеть видео даже в движении, обеспечивая плавную съемку профессионального качества. С этой и другими интеллектуальными функциями камеры, такими как “Оптимизация изображения”, автоматически настраивающей параметры съемки до 30 видов сцен, или “распознавание дефектов”, определяющей небольшие помехи перед тем, как делается снимок, идеальный кадр никогда не будет упущен.



Благодаря поворотной камере Galaxy A80 контент занимает всю площадь экрана Samsung. 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED экран Galaxy A80 отображает картинку в мельчайших подробностях, позволяя полностью погрузиться в игру, видео, фото или историю, которую просматривает пользователь.



Аккумулятор Galaxy A80 емкостью 3700 мА·ч и возможность сверхбыстрой зарядки 25 В позволяют дольше оставаться на связи и предоставляют больше свободы в течение дня. Даже если аккумулятор потребуется подзарядить, функция быстрой зарядки не отнимет у владельца много времени.



Galaxy A80 также обладает интеллектуальной оптимизацией расхода заряда аккумулятора, настраивающей энергопотребление на основании того, как смартфон используется в течение дня. Адаптивный режим экономии энергии подтверждает, что батарея работает максимально эффективно и обеспечивает необходимую производительность устройства.



Функция “Интеллектуальное усиление производительности” Galaxy A80 включает ПО на базе ИИ для оптимизации производительности устройства. Она регулирует работу аккумулятора, процессора и оперативной памяти в зависимости от того, как используется гаджет. Благодаря этому смартфон работает эффективнее, а приложения запускаются быстрее.

Программа “Сценарии Bixby” помогает пользователю в течение всего дня, изучая шаблоны использования приложений и анализируя привычки, чтобы автоматически определять, какие функции могут пригодиться в любой момент. Выполнение повседневных задач и работа приложений настраиваются в зависимости от распорядка дня пользователя.Усиленная платформа безопасности Samsung Knox, предназначенная для защиты на всех уровнях, от чипсета до программного обеспечения, позволяет наслаждаться свободным общением на Galaxy A80. Пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих данных, применяя Samsung Pass для доступа к приложениям и веб-сайтам с помощью биометрической аутентификации. Для максимального удобства сканер отпечатков пальцев встроен в экран смартфона.Благодаря лаконичному дизайну и эргономичному корпусу смартфон комфортно лежит в руке и удобен для использования на ходу. Galaxy A80 доступен в трех цветах: золотой, серебряный и черный. Дизайн модели золотистого цвета получил розовые детали, а серебристый смартфон – синие, благодаря чему устройства этих расцветок выглядят по-разному в зависимости от освещения.