Киевстар запускает приложение для контроля качества сети

13 июня 2019, 9:45

С 11 июня 2019 года абоненты Киевстар могут загрузить приложение "Сетевой эксперт", которое будет анализировать качество работы сети мобильного оператора.

Отчеты, которые абоненты будут передавать оператору через приложение, помогут наилучшим образом планировать расширение сети, установку нового оборудования и тому подобное.

Приложение помогает проверить:

качество покрытия сети мобильного оператора;

качество осуществления телефонных звонков;

скорость мобильного интернета;

качество предоставления услуг в роуминге и тому подобное.

"Сетевой эксперт" мониторит состояние работы сети оператора и в случае возникновения сложностей – посылает отчеты непосредственно техническим экспертам компании. Также абоненты могут самостоятельно проводить проверку и отправлять информацию через приложение, без необходимости совершать звонки в Call-центр.

Сейчас загрузить приложение можно в Play Market для Android-смартфонов.

Напомним, что накануне Киевстар подключил к 4G-связи 303 населенных пунктов в 12 областях. Благодаря увеличению территории 4G-сети, доступ к новым технологиям мобильной связи Киевстар уже получили жители 6412 населенных пунктов, где проживает 28,1 млн человек, или 67,7% населения Украины.