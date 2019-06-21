Харьковский городской совет и lifecell будут вместе заниматься Smart City

21 июня 2019, 11:15

В Харьковском городском совете состоялась встреча Геннадия Кернеса, мэра Харькова, и Исмета Языджы, главного исполнительного директора lifecell.

Участники встречи обсудили планы по внедрению совместных smart-проектов в Харькове и подписали Меморандум о сотрудничестве.

На официальной встрече в Харьковском городском совете мэр Харькова Геннадий Кернес и главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи обсудили направления углубленного сотрудничества между городом и диджитал-оператором.

Компания lifecell будет способствовать реализации в Харькове smart-проектов, которые помогут улучшить уровень жизни в городе благодаря использованию инновационных технологий. На встрече был подписан Меморандум, в котором обозначены приоритетные направления сотрудничества:

- безопасный город: внедрение системы массового оповещения ENS, которая позволяет в экстренной ситуации за несколько секунд сделать массовую рассылку сообщений или осуществить одновременные звонки;

- умный город: сбор и предоставление статистических данных для оптимального планирования туристических и культурно-массовых мероприятий;

- умный транспорт: подготовка «тепловых карт» для Департамента инфраструктуры города, внедрение оплаты проезда в общественном транспорте с мобильных телефонов граждан;

- расширение покрытия: предоставление горожанам доступа к качественному 4,5G интернету в метрополитене Харькова.

Также в рамках Меморандума компания lifecell и Харьковский городской совет договорились совместно участвовать в цифровой трансформации города и сотрудничать в рамках создания, организации и реализации совместных проектов и мероприятий для реализации концепции Smart City в Харькове.

«Сегодня еще один лидер мировых технологий – компания «lifecell», которая заслужила доверие около 7 миллионов абонентов, присоединяется к построению «умного» Харькова. Впереди нас ждет реализация очень значимых проектов для всей Украины, благодаря которым харьковчане будут чувствовать себя в безопасности и жить в комфортном современном городе», - подчеркнул мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Харьков - один из первых городов в Украине, который активно внедряют концепцию Smart City и является примером успешного использования цифровых технологий для развития мегаполиса. Город исторически является важным научным и информационно-технологическим хабом, центром прогрессивной образованной молодежи, что способствует быстрому внедрению новейших технологий в городе. Мы уверены, что сотрудничество с Харьковским городским советом даст возможность улучшить жизнь харьковчан благодаря воплощению инновационных проектов по развитию разумной инфраструктуры города", - прокомментировал Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.

Стоит отметить, что Харьков - один из первых городов, где 30 марта 2018 была запущена связь 4,5G. В ноябре 2018 lifecell вместе с компанией Ericsson открыл в Харьковском национальном университете радиоэлектроники учебную телеком-лабораторию, которая дает студентам возможность получить практические знания о работе современных мобильных сетей.