В Украине стартуют продажи Zephyrus S GX502

2 июля 2019, 12:45

Быстрый дисплей с частотой обновления до 240 Гц, сертифицированный PANTONE, переключатель режимов работы графической системы, поддержка технологии G-SYNC, процессор Intel Core i7 девятого поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 или 2060.

Корпус толщиной 18,9 мм и массой 2 кг со сверхтонкой экранной рамкой, благодаря которой дисплей занимает 81% площади панели.

Система охлаждения Active Aerodynamic System (AAS), в состав которой входят радиаторы с большим количеством ребер и вентиляторы с поддержкой нескольких режимов работы.

Поддержка зарядки через порт USB-C, четыре антенны Wi-Fi с технологией ROG RangeBoost, компоненты ESS Sabre и сертификация High-Res Audio.



ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет Zephyrus S GX502 – новый эталон ультратонкого игрового ноутбука. Унаследовавший дух инноваций своих предшественников, этот компактный и мощный ноутбук оснащается новым процессором Intel Core i7 9-го поколения, современной видеокартой NVIDIA GeForce RTX с увеличенной до 1540 МГц (при 115 Вт) тактовой частотой графического ядра и лучшим в отрасли дисплеем с частотой обновления 240 Гц. Кроме того, дисплей обладает отменной цветопередачей, о чем свидетельствует сертификация PANTONE – это особенно оценят пользователи, профессионально работающие с графикой.

Благодаря возможности переключать режим работы графической системы, имеется возможность выбрать либо игровой режим с поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC, либо энергосберегающий режим Optimus, в котором время работы ноутбука от батареи составляет до 8 часов. Благодаря системе охлаждения Active Aerodynamic System (AAS) увеличивается сила потока охлаждающего воздуха, что дает возможность поддерживать более высокие рабочие частоты, недостижимые для других ультратонких игровых ноутбуков. Zephyrus S GX502 представляет собой действительно универсальный и компактный ноутбук, дающий пользователю столько производительности, сколько ему требуется в текущий момент, будь то работа или игра.



Чтобы запускать игры с приемлемыми для комфортной игры значениями частоты кадров, ноутбук должен обладать мощной видеокартой. Именно такой видеокартой является NVIDIA GeForce RTX 2070, которая в состоянии обеспечить качественную картинку для любых задач – от воспроизведения видео высокой четкости до современных шутеров. Помимо плавности, достигаемой благодаря частоте обновления экрана в 240 Гц, изображение еа экране выглядит очень реалистично, поскольку каждая IPS-панель, которой оснащается данный ноутбук, проходит заводскую калибровку. Подтверждением точности воспроизведения оттенков во всем цветовом пространстве sRGB является сертификация PANTONE. Таким образом, Zephyrus S GX502 подходит не только для геймеров, но и для художников, дизайнеров и других создателей разнообразного мультимедийного контента, позволяя им оттачивать свое мастерство и выполнять сложные проекты, будучи уверенными в точности передачи цвета.

Новейший процессор Intel Core i7-9750H 9-го поколения имеет шесть ядер и поддерживает 12 вычислительных потоков. Благодаря памяти DDR4 2666 МГц объемом до 32 ГБ Zephyrus S GX502 показывает себя с наилучшей стороны в многозадачном режиме. Геймеры без проблем могут вести трансляцию и общаться в чате, играя в новейшие игры, а профессиональные пользователи запускать необходимые для их работы «тяжеловесные» приложения.

Два твердотельных накопителя NVM Express® (NVMe), работающих в конфигурации RAID 0, значительно ускоряют работу с данными. Столь скоростная система хранения данных делает систему очень отзывчивой, а ее стартовая загрузка осуществляется за считанные секунды. Кроме скорости, она также обладает высокой емкостью (до 1 ТБ), которой будет достаточно для хранения множества игр, приложений и профессионального портфолио – и все это на одном компьютере, который легко взять с собой в поездку.



Стильный дизайн Zephyrus S GX502 произведет впечатление и на деловой встрече с клиентами, и на совещании команды перед геймерским турниром. В нем гармонично сочетается строгий черный корпус и тонкая шлифованная отделка крышки дисплея. Многозонная подсветка Aura Sync полностью настраиваемая, поэтому пользователь может добавлять во внешний облик устройства акценты на свой вкус: можно ограничиться лишь мягкой подсветкой клавиатуры, а можно настроить яркие визуальные эффекты, максимально привлекающие внимание аудитории. Независимо от решаемых задач и предпочтений пользователя, Zephyrus S GX502 выполняет свою роль безукоризненно!

При толщине всего 18,9 мм и массе в 2 кг Zephyrus S GX502 обладает отличной портативностью – его можно взять с собой в любую поездку. Металлические компоненты корпуса изготовлены из прочного и легкого магниевого сплава, поэтому устройство готово к любым трудностям мобильной жизни. Его рабочая поверхность обладает усиленной многослойной структурой и изготовлена с использованием техпроцессов литья и механической обработки, которые обеспечивают максимальную прочность и минимальный расход материалов при изготовлении.



Чтобы раскрыть максимальную производительность самых современных компонентов в тонком корпусе, требуется обеспечить надлежащее охлаждение. При открытии крышки Zephyrus S GX502 корпус ноутбука автоматически приподнимается, открывая воздухозаборное отверстие системы охлаждения AAS. Благодаря этому объем воздушного потока увеличивается на 22% по сравнению с традиционными решениями, повышая эффективность охлаждения.

Шесть тепловых трубок служат для отвода теплоты не только от центрального и графического процессоров, но и от силовых элементов. В состав системы охлаждения также входят два радиатора в задней части ноутбука, на которые поступает теплый воздух со всех компонентов системы, а также отдельные радиаторы для отвода теплоты от CPU и GPU. Радиаторы обладают ультратонкими ребрами с увеличенной площадью теплорассеивания. Лопасти вентиляторов изготовлены из специального жидкокристаллического полимера, что позволило уменьшить их толщину на 33% по сравнению с конструкцией традиционных вентиляторов и добиться увеличения силы воздушного потока на 17%. Каждый вентилятор имеет встроенные пылезащитные туннели, которые обеспечивают бесперебойную работу Zephyrus S GX502, предотвращая накопление пыли с течением времени.

Требования к производительности и охлаждению часто меняются в зависимости от текущей задачи, поэтому Zephyrus S GX502 предлагает несколько режимов работы системы охлаждения. Переключаться между режимами можно нажатием специальной комбинации клавиш или с помощью программного обеспечения ROG Armory Crate.



В мобильных условиях Zephyrus S GX502 удобно заряжать с помощью компактного и легкого зарядного устройства через порт USB Type-C™ (USB-C™). При необходимости ноутбук можно подзарядить даже от мобильного аккумулятора с интерфейсом USB. Для повседневных задач, таких как веб-серфинг и работа с офисными приложениями, достаточно подключить Zephyrus S GX502 к сети электропитания с помощью стандартного адаптера USB-C мощностью до 65 Вт. Сам Zephyrus S GX502 может использоваться для ускоренной подзарядки совместимых устройств (смартфонов и др.) – обеспечивается зарядка мощностью до 18 Вт.

Гарантировать качественное Wi-Fi соединение бывает непросто. Удаленность от маршрутизатора, планировка комнат и даже расстановка мебели могут влиять на качество сигнала и стать причиной появления «мертвых» зон. Ноутбук Zephyrus S GX502 оснащен четырьмя антеннами Wi-Fi с технологией ROG RangeBoost, анализирующей сигнал на каждой из антенн и выбирающей для работы две антенны, на которых обеспечивается наилучший прием в конкретный момент времени. Такая интеллектуальная мультиантенная система позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети до 30% по сравнению с обычными решениями. А для таких задач, как многопользовательские игры и профессиональные трансляции, которые наиболее чувствительны к задержкам в сети, ноутбук оборудован проводным интерфейсом Gigabit Ethernet.

Звуковая подсистема Zephyrus S GX502 создана на базе высококачественного цифро-аналогового преобразователя ESS SABRE™. Этот ЦАП класса Hi-Fi характеризуется низким уровнем шумов и гармонических искажений, обеспечивая чистый звук в широком динамическом диапазоне и виртуальное объемное звучание формата 7.1. Подтверждением высокого качества аудиосистемы данного ноутбука является сертификация Hi-Res Audio (HRA).



Продажи ноутбука Zephyrus S GX502 в Украине начинаются в начале июля по цене от 76999 гривен (для конфигурации с процессором Intel Core i7-9750H, видекартой NVIDIA GeForce RTX 2070, ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ).