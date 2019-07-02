"Президент-Отель" и GP Batteries выпустили брендированные аккумуляторы

2 июля 2019, 18:36

Торговая марка GP Batteries стала энергопартнёром столичного «Президент-Отеля».

На территории Отеля теперь можно купить продукцию GP для подзарядки мобильных гаджетов, что делает более комфортным времяпрепровождение гостей отеля.

«Президент-Отель» традиционно является местом проведения встреч глав государств и правительств, международных форумов, конгрессов, конференций, мероприятий представителей политических организаций, бизнеса, культуры, искусства и спорта. Одновременно в гостинице можно разместить 2 000 участников мероприятий. Отель оснащён всем необходимым современным техническим оборудованием, что позволяет проводить любое мероприятие на высшем уровне.

Во многих странах корпоративным стандартом и стандартом гостеприимства является наличие зарядных устройств в секретарской зоне или на стойке Reception. При наличии внешнего аккумулятора у участников длительных переговоров или совещаний нет необходимости искать розетку для разряжающихся мобильных устройств. Теперь внешние аккумуляторы GP Batteries в любой момент могут подзарядить портативную электронику гостей «Президент-Отеля».

Зарядные устройства GP «Президент-Отель» ёмкостью 5 000 и 10 000 мАч представлены на стойке Reception и в сувенирном магазине Отеля. Стоимость: 2 000 руб. и 3 000 руб. соответственно. Они способны быстро зарядить планшет, электронную книгу, смартфон и прочие портативные гаджеты. Одним зарядом внешнего аккумулятора возможно пополнить запасы энергии нескольких устройств.

Аккумуляторы выполнены в трёх цветовых решениях: чёрном, серебристом и золотом. Корпус из анодированного алюминия привлекает внимание стильным современным дизайном. Гравировка «Президент-Отеля», нанесённая на корпус устройства, подчеркнёт высокий статус своего владельца.

Дмитрий Романюк, директор по маркетингу GP Batteries Russia: «Качественные аккумуляторы GP – российского лидера в сегменте аккумуляторов – стали «холстами» для логотипа одного из самых великолепных отелей Москвы. Зарядные устройства GP, объединяющие в себе качество и стиль, будут прекрасным подарком для друзей, близких и деловых партнеров!»