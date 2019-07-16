KVM-121 и KVM-221 - новые аппаратные версии KVM-переключателей D-Link

16 июля 2019, 12:15

Компания D-Link представляет новые аппаратные версии KVM-переключателей KVM-121, KVM-221, KVM-440 и KVM-450.

Устройства используют современную аппаратную платформу с обновленной конфигурацией портов, характеризуются высокой скоростью переключения и предназначены для организации рабочих мест в офисах, сервисных центрах, учебных аудиториях, диспетчерских центрах и серверных комнатах.



Новый переключатель KVM-121 оснащен 2 VGA-портами для подключения ПК, VGA-портом для монитора с разрешением до 2048 x 1536 и 2 портами PS/2 для клавиатуры и мыши. Кнопка переключения между ПК выведена на верхнюю панель устройства. Поддерживается переключение с помощью горячих клавиш на клавиатуре. Питание осуществляется от ПК через разъем PS/2. В комплект поставки входят 2 KVM-кабеля с разъемами VGA и PS/2.



KVM-221 выполнен в компактном металлическом корпусе с 2 встроенными VGA-кабелями длиной 1,4 м для подключения ПК. Устройство оснащено VGA-портом для монитора с разрешением до 2048 x 1536 и 2 USB-портами для клавиатуры и мыши. Выбор компьютера осуществляется кнопкой на верхней панели устройства, горячими клавишами или внешней кнопкой переключения, входящей в комплект поставки. Устройство получает питание от ПК через порт USB.



KVM-переключатели KVM-440 и KVM-450 поддерживают работу в расширенном температурном диапазоне от -50 ºC до 80 ºC и установку в 19-дюймовых стойках серверных комнат.



KVM-440 оснащен 8 VGA-портами для подключения ПК и VGA-портом для монитора с разрешением до 1920 x 1440. В новой аппаратной версии реализовано 2 USB-порта для подключения мыши и клавиатуры и добавлено 2 USB-порта для совместного использования съемных накопителей и других периферийных устройств USB 2.0. Переключение между ПК осуществляется с помощью кнопок на передней панели устройства, пульта дистанционного управления или внешней панели с кнопками переключения, входящими в комплект поставки. Новый KVM-440 получает питание от ПК через порт USB и не требует внешнего адаптера питания.

Новый KVM-450 оснащен 16 VGA-портами для подключения ПК, VGA-портом для монитора с разрешением до 1920 x 1440, 2 USB-портами для подключения мыши и клавиатуры, а также дополнительным USB-портом для совместного доступа к подключенным устройствам. Для переключения между ПК используются кнопки на передней панели устройства и пульт дистанционного управления из комплекта поставки. Питание осуществляется от ПК через порт USB или от сети 220 В с помощью входящего в комплект поставки адаптера питания.



Для подключения ПК в комплект поставки новых KVM-440 и KVM-450 входят 4 кабеля длиной 1,8 м. Поддерживаются следующие модели KVM-кабелей с разъемами VGA и USB:



DKVM-CU/B (1,8 м);



DKVM-CU3/B (3 м);



DKVM-CU5/B (5 м).



Новые KVM-переключатели и KVM-кабели к ним доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей на KVM-переключатели: KVM-450/C – $464, KVM-440/C – $268, KVM-221/C – $42, KVM-121/B – $30. Рекомендованная цена на KVM-кабели: DKVM-CU5/B – $18, DKVM-CU3/B – $13; DKVM-CU/B – $11.