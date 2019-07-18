ADATA анонсирует выпуск мобильных аккумуляторов S20000D и S10000

18 июля 2019, 10:45

ADATA Technology, ведущий производитель высокопродуктивных модулей DRAM, NAND Flash продуктов и мобильных аксессуаров, анонсирует выпуск мобильных аккумуляторов S20000D и S10000.



Мобильный аккумулятор ADATA S20000D – электростанция на вашей ладони



S20000D - это легкий литий-полимерный мобильный аккумулятор высокой плотности, который способен обеспечить пользователям почти бесконечную автономность благодаря впечатляющей емкости в 20000 мАч. С двумя USB-портами, которые способны выдавать по 2,1 А, пользователи могут заряжать до двух мобильных устройств за раз. Оснащенный цифровым дисплеем, этот аккумулятор выдает точные данные, сколько именно заряда в нем осталось и с какой скоростью он заряжается или разряжается. Более того, эта модель имеет практичный встроенный LED-фонарик на случай, если пользователь окажется в темноте.

Мобильный аккумулятор ADATA S10000 - оптимизация ваших мобильных потребностей



Скрывая 10000 мАч мощности в изящном 14,8 мм корпусе, S10000 не отяготит карман пользователя. Построенный на основе литий-полимерных батарей, он имеет высокую плотность и эффективность. Плюс, имея два USB-порта с суммарным током 2,1 A, S10000 может заряжать два устройства одновременно. Красивая и простая, встроенная в корпус S10000 петля, оказывается чрезвычайно практичной, когда возникает необходимость закрепить устройство на сумке или любом другом предмете - для облегчения переноски или хранения.

С качественными литий-полимерными батареями, огнеупорным внешним корпусом и несколькими цепями защиты, обе мобильные батареи предлагают пользователям стабильную производительность, продолжительный срок службы и проверенную безопасность. Безопасность гарантирована благодаря встроенным цепям защиты от перезаряда, переразряда, перегрева, короткого замыкания и перенапряжения на входе и выходе.