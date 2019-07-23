Некоторое подробности о смартфоне Pixel 4

23 июля 2019, 11:15

Благодаря новой утечке данных, нам с вами, дорогие читатели, стало известно о том, каким примерно будет новый смартфон Pixel 4.

Компания решила отдать существенную часть передней панели под рамки.Верхняя часть передней панели будет отведена под датчики и фронтальные камеры. Если бы зазоров не было, производителю нужно было бы играться с вырезами или выдвижными блоками.Эксперты говорят, что такие выступы можно объяснить те, что грядущая новинка получит поддержку некой технологии распознавания движений именуемой Project Soli. Она использует радар для обнаружения точных движений над экраном. Размер лицевых панелей Google указывает на то, что такие датчики потребуют довольно много места. Однако, так ли это на самом деле, пока неизвестно.