Киевстар получил международную награду за глобальное лидерство

9 августа 2019, 9:45

Совместный проект национального оператора Киевстар и общественной организации «Global Office» - GoCamp получил награду Sustainability Awards 2019 за лидерство в области устойчивого развития.

Премия Sustainability Awards, основанная Business Intelligence Group, награждает личностей, команды и организации, которые сделали глобальное развитие неотъемлемой частью своей деловой практики или общей миссии.

GoCamp – это самая большая образовательная волонтерская программа в Восточной Европе, в которой волонтеры со всей планеты обучают школьников иностранным языкам, помогают преодолевать языковые барьеры, общаться в многокультурной среде, думать критически и креативно.

«Для нас большая честь получить международную награду. Проект GoCamp имеет много общего с ценностями Киевстар. Мы разделяем видение, что инновации и цифровые технологии, вошедшие в жизнь украинцев, должны быть доступны и полезны. Поэтому очень важно донести эти знания до школьников и помочь им овладеть навыками, которые наиболее востребованы в современном мире. Дети должны шагать во взрослую жизнь, будучи уверенными в своих силах и имея реальное представление о своих возможностях в нем», - сказал Александр Комаров, CEO Киевстар.

Компания Киевстар поддерживает инициативу уже третий год подряд и совместно с Global Office разработала программу интерактивного обучения Entrepreneurship & Innovation development, созданную на базе успешных бизнес-кейсов. В этом году 3500 учеников из более чем 50 школ по всей Украине пройдут интерактивную программу обучения, а более 50 сотрудников Киевстар станут менторами образовательной программы.

«В течение четырех лет программа GoCamp воспитывает новое поколение украинских школьников, которые смогут заговорить с миром на одном языке и овладеют навыками 21 века. Счастливы, что нас поддержала команда Киевстар, став нашим первым бизнес-партнером. Это дало возможность ученикам по всей Украине понять, что такое предпринимательство и как создавать инновации. Важно, что работать над проектами ученикам помогают не только иностранные волонтеры и украинские учителя, но и сами менторы Киевстар», - отметила директор «Global Office» Оксана Нечипоренко

