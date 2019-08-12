Услуга Telefоnica для SMB на базе Allot предотвратила более 80 000 угроз

12 августа 2019, 15:35

Испанские малые и средние предприятия, подписанные на услугу Conexión Segura Empresas, избежали более 80 000 потенциальных инцидентов кибербезопасности с момента запуска решения в мае.

Из них 89% блокировок возникали, когда пользователи пытались получить доступ к опасным доменам или сайтам в результате фишинга.



«Сервис, который Telefónica Empresas предлагает своим клиентам, был запущен во время повышенного уровня киберпреступности, когда каждые шесть секунд возникает новая угроза. Малый и средний бизнес являются привлекательной мишенью для хакеров из-за более низкого уровня защиты. Conexión Segura Empresas предоставляет масштабируемое решение, которое помогает таким компаниям качественно повысить свою безопасноть», — говорит Хосе Луис Хильперес, исполнительный директор по госсектору, обороне и безопасности в Telefónica Испания.



Основанная на технологиях безопасности McAfee и Allot и установленная в ядре сети Telefónica, Conexión Segura Empresas выступает в качестве платформы, которая может фильтровать все входящие данные, анализировать их шаблоны и блокировать то, что классифицируется как вирус или вредоносное ПО.



Это решение также блокирует доступ пользователей к сайтам, отнесенным к категории опасных или неприемлемых из-за их содержимого, и предотвращает подделку веб-сайтов, фрод и кражу личных данных. Кроме того, оно защищает стационарные и мобильные устройства сотрудников компании в случае их утери или кражи, а также при подключении к интернету за пределами корпоративной сети.



«Наше партнерство с Telefónica и Allot доказало свою эффективность в защите бизнеса независимо от его размера, — говорит Хесус Санчес-Агилера, глава отдела по работе с потребителями и SMB в EMEA, McAfee. — Мы считаем, что сотрудничество ведет к инновациям в решениях по кибербезопасности. Работая вместе, мы помогаем компаниям защищать ценные данные, такие как данные клиентов и интеллектуальная собственность, независимо от используемых ими устройств и масштаба их бизнеса».



«Мы гордимся успехом нашей комплексной услуги безопасности в Европе, — говорит Франциско Каюэла Дельгадо, вице-президент по международным продажам для Telefonica и региона LATAM в Allot. — Мы рады, что в дополнение к защите клиентов Telefonica мы даем компании возможность достичь высокой удовлетворенности клиентов этой премиальной услугой безопасности».



Eжедневно на новую услугу Conexión Segura Empresas подписываются в среднем 100 малых и средних предприятий. Она облегчает персонализацию решения по безопасности внутри компании благодаря простому в использовании порталу управления, а также предоставляет аналитику поведения пользователей в интернете и позволяет устанавливать политики контроля.

