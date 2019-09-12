12 сентября 2019, 11:15

GOODRAM выпустила новую память

Компания Wilk Elektronik SA, лидер в области компьютерной памяти, сообщает о выпуске новой продукции, которая представлена на выставке IFA 2019 в Берлине.

GOODRAM сообщает о сотрудничестве с AMD по поводу нового SSD-накопителя IRDM ULTIMATE X PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD. Сотрудничество тесно связано с недавним выходом на рынок процессоров AMD Ryzen третьего поколения, а также материнских плат AMD X570. Данное решение полностью совместимо с новейшей версией интерфейса PCI Express 4.0, который применяется в чипсетах AMD X570 для процессоров в исполнении Socket AM4. То, что характеризует интерфейс — это пропускная способность передачи данных, которая в два раза больше по сравнению с версией 3.0 (16 Гбайт/с для версии 4.0, 8 Гбайт/с для версии 3.0), что позволяет работать с гораздо большей производительностью, чем раньше. AMD является первой компанией, которая внедрила PCIe 4.0 в продукцию, предназначенную для потребительских решений. Именно поэтому IRDM by GOODRAM, как инновационный бренд, сотрудничает с AMD для создания накопителей с необыкновенной скоростью чтения и записи данных.

Премьера ULTIMATE X состоялась на выставке IFA 2019. Новый накопитель можно будет приобрести в начале ноября.

Следующей большой премьерой на выставке IFA 2019 стал SSD-накопитель IRDM PRO второго поколения. Флагманская модель бренда GOODRAM за несколько лет стала настоящей легендой – накопитель является многократным лауреатом премий и пользуется уважением среди потребителей за соотношение производительности к стабильности.

Главное отличие между предыдущим поколением и новым заключается в виде используемой памяти NAND Flash. MLC заменяет технология 3D TLC, которая практически ничем не уступает MLC и становится уже стандартом. Продажа IRDM PRO второго поколения начнется в конце сентября.

В дополнение к широко известной продукции IRDM, GOODRAM объявила премьеру нового продукта – IRDM PRO DDR4 со скоростью до 3600 МГц. Память изготовлена из идеально подобранных компонентов и протестирована в самых сложных условиях. Благодаря этому фанаты ПК и геймеры смогут ощутить преимущества высокой стабильности в работе системы и скорости передачи данных, даже если система работает при высоких нагрузках или в режиме многозадачности.

Новые быстрые модули с частотой 3600 МГц выйдут на рынок в октябре.

Новые карты и микрокарты IRDM UHS-I U3 V30 компании GOODRAM предлагают экстремальные скорости для быстрой передачи 4K UHD видео и до 10 раз большую износоустойчивость, что дает возможность записывать данные в режиме 24/7. Со скоростью чтения до 100 Мбайт/с и скоростью записи до 70 Мбайт/с карты идеально подходят для квадрокоптеров, профессиональных фотоаппаратов, смартфонов топового класса, камер или видеорегистраторов. Премьера карт памяти состоялась на выставке IFA. Их можно будет приобрести уже на следующей неделе после мероприятия.


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