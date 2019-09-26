26 сентября 2019, 14:45

Bolt подключает к Apple Pay

Ведущая европейская транспортная платформа Bolt предлагает своим клиентам сервис Apple Pay, трансформируя мобильные платежи с помощью удобного, быстрого и безопасного способа оплаты.



Для клиентов, которые располагают последней версией мобильного приложения Bolt, сервис Apple Pay будет автоматически отображаться как способ оплаты за поездки на автомобиле по требованию и прокат скутеров.



«Специалисты Bolt всегда думают об улучшении услуг, которые предоставляются пользователям. Беспрепятственная оплата ― главная составляющая этого опыта. Включение Apple Pay в наше приложение поможет клиентам быстрее, удобнее и безопаснее оплачивать свои поездки», ― говорит Марти Ильвес, коммерческий директор Bolt.



«Внедрение Apple Pay как средства оплаты услуг Bolt является очень важным и своевременным для Украины, ведь аудитория пользователей устройств Apple у нас довольно значительная», ― отмечает Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt в Украине.



В основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность. Когда вы пользуетесь кредитной или дебетовой картой с Apple Pay, фактические номера карточек не сохраняются ни на самом устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный DeviceAccountNumber, который шифруется и надежно хранится в защищенном элементе (SecureElement) на вашем устройстве. Каждая транзакция авторизовывается с помощью уникального одноразового динамического кода безопасности.



Сервис Apple Pay прост в настройке. Пользователи продолжают получать все вознаграждения и преимущества, которые предоставляются через кредитные и дебетовые карты. Каждая покупка с Apple Pay аутентифицируется взглядом через Face ID, прикосновением через Touch ID или же парольным кодом устройства.



Сервис Apple Pay доступен для клиентов Bolt в Австрии, Австралии, Эстонии, Казахстане, Кипре, Латвии, Литве, Мальте, Польше, Португалии, Румынии, России, Словакии, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Украины и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.



