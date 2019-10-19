Что мы узнали о компании MEIZU из презентации ТОР-менеджмента в Киеве?

19 октября 2019, 19:19

Семейная компания (MEIZU) была основана в 2003 году г-ном Хуаном Чжаном.

Компания стремится создавать открытые и беспроигрышные мобильные интернет-решения на основе проектирования и разработки элегантных и простых в использовании интеллектуальных устройств и систем.



Компания создавалась как аудиобренд, и первые годы выпускала музыкальные плееры, затем дополнила свой ассортимент смартфонами, наушниками и другими аксессуарами. Основанная три года назад, MEIZU стала ведущим брендом музыкальных плееров в Китае. Потрясающее звучание – визитная карточка MEIZU.



Смартфоны компании известны, как одни из лучших на рынке с соотношением стоимости и качества устройств, MEIZU предлагает смартфоны с отличными характеристиками, классным дизайном, надежными корпусами по приемлемой стоимости.



MEIZU акцентирует внимание на выпуске смартфонов на базе Android под управлением собственной оболочки FLYME, существенно расширяющей функциональность ОС и упрощающей взаимодействие с ней.



Наиболее важные даты и события:



- 2003 год – анонс первого аудиоплеера MEIZU MX;



- 2008 год – выход на рынок первого смартфона MEIZU – модель M8;



- 2015 год – получение финансирования от Alibaba Group в размере $650 млн., что позволило производителю нарастить продажи на 350%



- 2016 год – поставки смартфонов превысили 22 млн. единиц



- 2018 год – у MEIZU более 2300 сертифицированных магазинов в Китае и 17000 точек продаж



- Январь 2019 - первый в мире смартфон, у которого нет разъемов - MEIZU Zero



- Смартфоны MEIZU доступны в 50 странах и регионах, включая Украину, Индию, Казахстан и Израиль.



- 2019 год – более 100 млн. пользователей MEIZU



- У MEIZU более 500 авторизованных сервисных центров



- 2019 год - MEIZU входит в список TOP100 самых ценных китайских компаний



В 2018 году компания приняла решение пересмотреть свой продуктовый портфель, и сфокусировалась глобально на моделях среднего и высокого сегмента. Это дало свои результаты – в компании отмечают рост в денежном выражении.



На презентацию в Киев приехал Senior Vice President MEIZU – господин J.P. Wong. Он сообщил, что за последний год в MEIZU тщательно исследовали потребности и приоритеты использования различных функций и технологий в разных странах мира, включая Украину. Компания стремится создавать новые ценности для пользователей, интегрировать дизайн и технологии в своих устройствах.



В рамках блока вопросов и ответов между ключевыми лицами компании MEIZU с представителями СМИ Анатолий Гончарук (региональный вице президент компании по странам Европы и СНГ), который отвечает за бизнес в Украине сообщил, что до конца года в планах компании расширить количество розничных партнеров по стране, предоставив пользователям качественные смартфоны и аксессуары по доступной цене.



В рамках мероприятия Анатолий презентовал представителям СМИ новинки компании - два новых смартфона MEIZU – Note9 и M10, проводную гарнитуру EP3C Earbud, портативный усилитель для наушников - HiFi DAC Headphone Amplifier, а также беспроводную гарнитуру РОР2 и рюкзак Backpack.