Электромобили на платформе Uber прошли более 8 миллионов километров

24 октября 2019, 11:45

В марте этого года Uber запустил в Киеве новый сервис Green, состоящий на 100% из электромобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.

Тысячи людей воспользовались этой услугой хотя бы один раз с момента ее запуска. Общее расстояние, которое проехали пассажиры на электромобилях на платформе Uber с момента запуска Uber Green, составляет более 8 миллионов километров. Самая длинная поездка составила 105 километров.

Рост сервиса Uber Green с момента его запуска демонстрирует заинтересованность киевлян зелеными технологиями.



«Мы считаем, что будущее перевозок ‒ за электротранспортом и что он придет в ежедневный обиход через совместные поездки с помощью таких сервисов как Uber Green. Впереди еще много работы в этом направлении, и мы не можем сделать ее самостоятельно. Мы видим, что интерес к "зеленым" продуктам быстро растет. Например, в Киеве, где Uber Green стартовал чуть более полугода назад, услуга по нашим подсчетам помогла предотвратить выбросу более 950 000 000 тонн CO2. При этом запуск сервиса вдвое увеличил долю поездок на электромобилях на платформе Uber в Киеве. Мы видим, что популярность зеленого транспорта растет, и мы это поддерживаем», ‒ прокомментировал Георгий Соколянский, Председатель по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Киев — это второй город в Центральной и Восточной Европе после Бухареста, где работает сервис, состоящий на 100% из электромобилей, и один из немногих городов Европы, где Uber предлагает опцию «зеленого» транспорта, как и в Париже, Лондоне, Амстердаме, Лиссабоне, Порту, Цюрихе и Мюнхене.



Автомобили Uber Green — это преимущественно Nissan Leaf, а также Renault Zoe, Hyundai Ioniq, Tesla S, BMW i3, Chevrolet Volt и Chevrolet Bolt. В начале работы сервиса было зарегистрировано около 200 автомобилей, а на сегодняшний день парк составляет более 330 электромобилей.

