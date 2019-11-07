3-й OPEN TALK ОТ KYIVSTAR BUSINESS HUB собрал более 200 представителей бизнеса

7 ноября 2019, 11:15

Встреча была посвящена теме «Большие возможности больших данных. Big Data для пользы бизнеса».

Она стала продолжением серии мероприятий, инициированных Киевстар для обсуждения инновационных бизнес-продуктов, которые помогают работе компаний разных масштабов и направлений деятельности.



На 3-м Open Talk Киевстар предложил гостям пообщаться о новых инструментах для работы с целевой аудиторией – сервисах и продуктах на основе Big Data, а также выяснить, для чего они нужны и какие бизнес-задачи решают.

В частности, эксперты Киевстар рассказали о возможностях решений, которые помогают определять портрет клиента, а на его основе – находить подобных ему, схожих по характеристикам (look-alike моделирование). Рассказали, как с сервисами heatmaps и геоаналитика определить место наилучшего расположения торговой точки. А также о том, как сделать уникальные предложения потенциальной целевой аудитории с использованием таргетированных рассылок. Удобный инструмент при этом – гео-таргетинг, который позволяет делать предложения клиентам в режиме реального времени и в определенном месте, максимально приближенном к точке продажи. Этот сервис был назван профессиональным жюри премии Telecom Awards лучшим решением для бизнеса 2019 года.

Особое внимание гостей было приковано к новому Big Data-продукту Киевстар – Business Data Solution, который позволяет заказчикам самостоятельно совершать таргетированные рассылки клиентам и управлять ими, индивидуально настраивая подбор целевой аудитории под конкретные требования (возраст, пол и т.д.). Эта платформа доступна 24/7, ведь с ней можно работать удаленно с помощью WEB-интерфейса.

Об опыте своей компании в работе с таргетированными рассылками, привлечением новых клиентов и потенциале роста доходов за счет использования Big Data-сервисов от Киевстар рассказала Оксана Гриневич Lead WebAnalyst, CITRUS. А как управлять городом с учетом данных о миграции людей в разное время суток на примере собранной аналитики для Львова показала Елена Гунько, заместитель директора по вопросам открытых данных львовского коммунального предприятия «Городской центр информационных технологий».

В свою очередь, СЕО Авентус Украина Владимир Довгаль рассказал о применении инструмента скоринга от Киевстар для работы с запросами по кредитованию клиентов.



Участники Open Talk также живо реагировали на выступления специальных гостей мероприятия – Алексея Иванкина, основателя и СЕО проекта OpenDataBot, который рассказал о возможности использования открытых данных, и Андрея Бурлуцкого, менеджера по стратегическому маркетингу SMART business, который на известном историческом примере продемонстрировал работу машинного обучения в обработке данных.



Встреча с бизнесом в рамках Open Talk традиционно проходит в диалоговом формате, который в очередной раз подтвердил свою актуальность. В течение мероприятия спикеры успели ответить почти на 100 вопросов гостей.



Напоминаем, что первый Open Talk от Kyivstar Business Hub состоялся 4 апреля 2019 года. Он был посвящен теме «Э–перспектива: электронный документооборот для бизнеса» и освещал вопросы использования сервисов Mobile ID и системы электронного документооборота Star.Docs от Киевстар. Второй Open Talk назывался «Ближе к клиенту: Услышать. Почувствовать. Удержать». На нем демонстрировались возможности оптимизации бизнес-процессов за счет функций CRM-систем и виртуальной мобильной АТС от Киевстар. Дальнейшие встречи в этом формате будут посвящены обсуждению направлений, связанных с внедрением IoT-решений и применением облачных технологий. Время и место их проведения Киевстар будет анонсировать дополнительно.

