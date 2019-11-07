7 ноября 2019, 11:15

3-й OPEN TALK ОТ KYIVSTAR BUSINESS HUB собрал более 200 представителей бизнеса

Встреча была посвящена теме «Большие возможности больших данных. Big Data для пользы бизнеса».

Она стала продолжением серии мероприятий, инициированных Киевстар для обсуждения инновационных бизнес-продуктов, которые помогают работе компаний разных масштабов и направлений деятельности. 

На 3-м Open Talk Киевстар предложил гостям пообщаться о новых инструментах для работы с целевой аудиторией – сервисах и продуктах на основе Big Data, а также выяснить, для чего они нужны и какие бизнес-задачи решают.

В частности, эксперты Киевстар рассказали о возможностях решений, которые помогают определять портрет клиента, а на его основе – находить подобных ему, схожих по характеристикам (look-alike моделирование). Рассказали, как с сервисами heatmaps и геоаналитика определить место наилучшего расположения торговой точки. А также о том, как сделать уникальные предложения потенциальной целевой аудитории с использованием таргетированных рассылок. Удобный инструмент при этом – гео-таргетинг, который позволяет делать предложения клиентам в режиме реального времени и в определенном месте, максимально приближенном к точке продажи. Этот сервис был назван профессиональным жюри премии Telecom Awards лучшим решением для бизнеса 2019 года.

Особое внимание гостей было приковано к новому Big Data-продукту Киевстар – Business Data Solution, который позволяет заказчикам самостоятельно совершать таргетированные рассылки клиентам и управлять ими, индивидуально настраивая подбор целевой аудитории под конкретные требования (возраст, пол и т.д.). Эта платформа доступна 24/7, ведь с ней можно работать удаленно с помощью WEB-интерфейса.

Об опыте своей компании в работе с таргетированными рассылками, привлечением новых клиентов и потенциале роста доходов за счет использования Big Data-сервисов от Киевстар рассказала Оксана Гриневич Lead WebAnalyst, CITRUS. А как управлять городом с учетом данных о миграции людей в разное время суток на примере собранной аналитики для Львова показала Елена Гунько, заместитель директора по вопросам открытых данных львовского коммунального предприятия «Городской центр информационных технологий».

В свою очередь, СЕО Авентус Украина Владимир Довгаль рассказал о применении инструмента скоринга от Киевстар для работы с запросами по кредитованию клиентов. 

Участники Open Talk также живо реагировали на выступления специальных гостей мероприятия – Алексея Иванкина, основателя и СЕО проекта OpenDataBot, который рассказал о возможности использования открытых данных, и Андрея Бурлуцкого, менеджера по стратегическому маркетингу SMART business, который на известном историческом примере продемонстрировал работу машинного обучения в обработке данных.

Встреча с бизнесом в рамках Open Talk традиционно проходит в диалоговом формате, который в очередной раз подтвердил свою актуальность. В течение мероприятия спикеры успели ответить почти на 100 вопросов гостей.

Напоминаем, что первый Open Talk от Kyivstar Business Hub состоялся 4 апреля 2019 года. Он был посвящен теме «Э–перспектива: электронный документооборот для бизнеса» и освещал вопросы использования сервисов Mobile ID и системы электронного документооборота Star.Docs от Киевстар. Второй Open Talk назывался «Ближе к клиенту: Услышать. Почувствовать. Удержать». На нем демонстрировались возможности оптимизации бизнес-процессов за счет функций CRM-систем и виртуальной  мобильной АТС от Киевстар. Дальнейшие встречи в этом формате будут посвящены обсуждению направлений, связанных с внедрением IoT-решений и применением облачных технологий. Время и место их проведения Киевстар будет анонсировать дополнительно.


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