Новый монитор Fujitsu P27-9 TS QHD идеально подходит для создания рабочих сред

13 декабря 2019, 9:45

Fujitsu устраняет беспорядок на совместных рабочих местах с помощью нового монитора, который идеально подходит для сред на основе политики «чистого стола».

Сегодня достаточно одного кабеля USB-C для создания полноценного рабочего места: сотрудникам нужно просто подключить свой ноутбук, настольный ПК, планшет или смартфон к монитору Fujitsu P27-9 TS QHD.



Кабель USB-C поддерживает все возможности для подключения, необходимые для работы: питание 65 Вт, подключение к корпоративным сетям со скоростью до 1 Гбит/с, передача аудиосигнала и даже включение и выключение подключенного ноутбука или ПК с помощью кнопки питания на мониторе. А благодаря интегрированному репликатору портов, монитор может выступать в качестве USB-хаба для подключения периферийных устройств, в том числе мыши, клавиатуры и накопителей для хранения данных. Кроме того, новинка поддерживает возможность подключения второго монитора без использования дополнительного кабеля.



После подключения ПК или ноутбук можно включать и выключать с помощью кнопки питания на мониторе. Это особенно удобно, когда мини-ПК размещен на задней панели монитора, или когда крышка ноутбука закрыта. Более того, монитор оснащен интеллектуальным датчиком присутствия, который может выключать монитор, когда он не используется, и поддерживает возможность для автоматической настройки яркости 27-дюймового QHD-экрана в соответствии с окружающим освещением.



Использование одного кабеля позволяет компаниям отказаться от необходимости приобретения отдельных док-станций и репликаторов портов. Это также снижает риск возникновения травм, т. к. пользователи больше не будут спотыкаться о многочисленные кабели.



Монитор Fujitsu P27-9 TS QHD имеет современный эргономичный дизайн. Экран с откалиброванной IPS-матрицей имеет «умный» датчик, который регулирует яркость в соответствии с окружающим освещением, а настраиваемая по высоте подставка 5 в 1 позволяет пользователям выбрать комфортное положение для работы.



Рюдегер Ландто (Ruediger Landto), руководитель направления клиентских вычислительных устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA, говорит: «Рабочие места, которые используются несколькими сотрудниками, пользуются большой популярностью у корпоративных пользователей. Однако продолжительная работа в таких условиях может привести к возникновению болей в спине из-за неправильной посадки. Монитор Fujitsu P27-9 TS QHD создан для компаний, которые заботятся о комфортных рабочих условиях, обеспечивая хорошо продуманное, удобное рабочее место. В мониторе также установлен репликатор портов, таким образом, для создания полноценного рабочего места достаточно всего одного кабеля USB-C».



Монитор Fujitsu P27-9 TS QHD будет доступен у официальных дистрибуторов компании Fujitsu с 20 февраля 2020 года. Стоимость зависит от региона.