P2410 WE CAM и P2410 TS CAM - анонс новых мониторов Fujitsu

16 декабря 2021, 11:15

Fujitsu представляет флагманские мониторы P2410 WE CAM и P2410 TS CAM, которые отвечают современным требованиям работы из дома и офиса.



Общие рабочие пространства стали новой действительностью, в офисах и школах активно используются незакрепленные места, а дома одним рабочим местом пользуются несколько членов семьи. Соответственно, устройства должны отвечать широкому спектру потребностей разных пользователей. Сегодня видеосвязь стала неотъемлемой частью жизни и работы, поэтому мониторы должны обладать отличной эргономикой, широким функционалом и высокой производительностью, чтобы обеспечить комфорт использования рабочего места в целом.

Мониторы 10-го поколения Fujitsu диагональю 60,5 см разработаны с фокусом на удобство для пользователей и сочетают в себе передовой дизайн и высокую производительность. Высокое FullHD разрешение экрана и встроенная веб-камера обеспечивают превосходное качество изображения во время видеоконференций, а режим снижения интенсивности синего цвета и датчик освещенности защищают от напряжения глаза пользователей, которые проводят перед экраном по несколько часов в день.Камера FullHD с механической задвижкой и поддержкой функции распознавания лица Windows Hello позволяет пользователям входить в систему и немедленно начинать работать без необходимости запоминать и вводить пароли. Монитор автоматически переходит в спящий режим, если пользователь покинул рабочее место. Кроме того, прилагаемое ПО DisplayView упрощает настройку монитора для удаленного управления.Благодаря встроенному репликатору портов, монитор может выступать в качестве USB-хаба. Это позволяет нескольким пользователям без проблем подключать собственные ноутбуки, а также работать с периферией (принтерами, сканерами и т. д.), используя кабель USB-C. Инновационный USB-хаб, расположенный на правой грани монитора, обладает улучшенной эргономикой и обеспечивает мощность 95 Вт для внешних устройств, что гарантирует быструю передачу голоса, видео и данных.Новые мониторы P2410 WE CAM и P2410 TS CAM первыми в мире получили сертификат TCO 9.0, они поставляются в картонной упаковке, на 90% состоящей из переработанного материала.Мониторы Fujitsu P2410 WE CAM в мраморном сером цвете и P2410 TS CAM в черном цвете уже доступны для заказа.