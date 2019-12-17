StarTeams - рабочее место, которое всегда с вами

17 декабря 2019, 12:45

Киевстар первым на рынке Украины запустил техническое решение, благодаря которому частные предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса могут значительно улучшить работу в командах и перевести многие рабочие процессы в цифровой формат.

В новом решении StarTeams Киевстар объединил: фиксированную (городскую) связь, цифровое рабочее пространство Microsoft Teams и Виртуальную мобильную АТС.

Это означает, что любая компания, которая работает с большим количеством входящих и исходящих звонков, а также ведет сервисное обслуживание своих клиентов сможет:

организовать единое корпоративное облачное рабочее пространство на базе чата в Office 365 с доступом из любой точки мира;

совершать и принимать звонки непосредственно в приложениях Microsoft Teams, используя прямой городской номер компании;

управлять распределением звонков, хранить историю звонков и разговоров;

объединить мобильную и фиксированную телефонию с помощью виртуальной АТС в единую платформу.

«Киевстар заботится о своих клиентах и предлагает новые цифровые сервисы, которые помогают оптимизировать внутренние бизнес-процессы компаний, делают их простыми и гибкими, - комментирует Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. - Со StarTeams нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование, а значит любая компания может экономить на операционных расходах и упрощать многие рабочие процессы».

Как подключить сервис StarTeams?

Сервис может подключить представитель любого типа бизнеса. Подключение не требует покупки дорогого оборудования и его обслуживания, а происходит на текущем оборудовании предприятия. С помощью технической поддержки специалистов Киевстар компания в течение нескольких часов подключает пакетное решение StarTeams – современное рабочее пространство, которое всегда под рукой. В пакетное решение входят три элемента: выделенные линии SIP телефонии, лицензии на Microsoft Teams и Виртуальная мобильная АТС.

Гарантия безопасности

В основе StarTeams лежат передовые средства защиты Microsoft, привычные пользователям Office 365, данные в котором шифруются как при передаче, так и при хранении. Кроме того, обмен информацией в Виртуальной мобильной АТС происходит на защищенных серверах мобильного оператора Киевстар с выполнением требований Закона Украины «О Защите персональных данных».

Чтобы подключить пакетное решение StarTeams и узнать подробности, закажите консультацию на сайте Киевстар в разделе Продукты и Услуги или по номеру 473.





