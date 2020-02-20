Смарт-проектор для бизнеса EW600

20 февраля 2020, 12:45

BenQ EW600 – это смарт-проектор на платформе Android, который полностью удовлетворяет потребности небольшой компании.

Высокая яркость 3600 ANSI-лм и разрешение WXGA обеспечивают точную детализацию изображения и исключительную читаемость текста.

Благодаря установленному пакету бизнес-приложений, вы можете работать с различными документами и проводить видео-конференции в удобное время и в удобном месте.

Проектор позволяет демонстрировать изображения с USB – накопителя. EW600 поддерживает широкий выбор файловых форматов, включая JPEG, PDF, файлы Microsoft Word, Excel, PowerPoint и другие. Используйте смартфон,планшет или ноутбук, чтобы мгновенно делиться своими идеями.

Беспроводное решение избавит вас от запутанных проводов и повысит эффективность совещаний. Проектор BenQ EW600 имеет специальный режим для демонстрации инфографики и проецирования на цветные поверхности, а также возможность навигации и выполнения настроек через приложение BenQ Smart Control, которое превращает смартфон в пульт управления.

BenQ EW600 – это современное решение для проведения бизнес-мероприятий на высоком уровне без лишних затрат.