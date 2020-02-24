Более 70% всех пользователей Дії авторизуются через Приват24

24 февраля 2020, 11:45

На сегодня 72,7% авторизованных пользователей приложения госуслуг Дія пользуются для подтверждения личности электронными сервисами ПриватБанка.

Как сообщила пресс-служба банка, по данным статистики, из более 1,2 миллиона авторизованных пользователей Дії почти 907 тысяч вошли в сервис через мобильный банк Приват24. С помощью других банков в приложении авторизовались почти 360 тысяч украинцев.



Всего на сегодня мобильное приложение госуслуг Дія загрузили более 1,5 миллиона украинцев, из которых авторизовались и подали запросы на электронные водительские удостоверения и техпаспорт 1,2 миллиона. Пользователям сервиса выдано 655 тысяч электронных водительских прав и 643 тысячи цифровых техпаспортов на авто.