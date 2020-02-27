Новый уровень производительности с Lenovo ThinkVision P44w

27 февраля 2020, 11:45

Компания Lenovo представила в Украине широкоформатный монитор ThinkVision P44w-10 для профессионалов, нуждающихся в большом экранном пространстве для большей производительности каждый день.

С изогнутым 43,4-дюймовым экраном пользователи получат невероятные впечатления от просмотра или создания визуального контента и эффективной работы.



Широкоформатный монитор ThinkVision P44w объединил в себе возможности двух 24-дюймовых дисплеев, получил радиус изгиба 1800 мм и соотношение сторон 32:10. Пользователи будут наслаждаться качественным и реалистичным изображением в максимальном разрешении Ultra HD (3840x1200 пикселей) в сочетании с поддержкой расширенного динамического диапазона DisplayHDR 400. Кроме того, устройство получило два дополнительных динамика по 4 Вт, сертифицированных Harman Kardon, которые обеспечивают эффект присутствия.

Креаторы, инженеры и финансовые аналитики оценят монитор в ежедневной работе: от создания захватывающей 3D-анимации до анализа финансовых результатов и инжиниринга. Частота обновления 144 Гц и время отклика до 4 мс обеспечат плавное воспроизведение изображения без задержек. Матовый экран с антибликовым покрытием воспроизводит 90% палитры DCI-P3 и охватывает 99,5% цветового пространства sRGB и BT.709. Устройство получило яркость 380 нит с возможностью увеличения до 450 нит, контрастность 3000:1 и углы обзора 178°/178°. Даже в течение длительного рабочего дня пользователь почти не будет чувствовать нагрузку на глаза благодаря технологии TÜV® Eye Comfort, которая снижает излучение синего света.

Дисплей заранее откалиброван для точной передачи цветов и имеет программное обеспечение ThinkColor, чтобы управлять настройками изображения и создавать визуальные шедевры было еще проще. Монитор поддерживает функции "картинки рядом" (Picture by Picture) и "картинка в картинке" (Picture in Picture) и оборудован KVM-переключателем, позволяющим транслировать изображение на экран с нескольких устройств одновременно.



Благодаря функциональной конструкции монитор легко настроить под себя. Его можно поднимать, наклонять либо вращать для выбора наиболее удобного положения. Для подключения дополнительных устройств у ThinkVision P44w есть широкий набор разъемов. Через два порта USB 3.1 Type-C к монитору можно одновременно подключить несколько совместимых устройств, передавать данные, видео и аудио. Необходимо обсудить презентацию с коллегами? Современные разъемы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 предоставляют дополнительные возможности подключения периферийных устройств. Монитор поддерживает технологию интеллектуального питания (Smart Power), которая регулирует подачу электроэнергии, позволяет одновременно заряжать до двух гаджетов и обеспечивает безопасное подключение других устройств.

В Украине монитор ThinkVision P44w доступен в черном цвете по цене 38 999 грн.

Технические характеристики Lenovo ThinkVision P44w:

Дисплей: IPS, 43,4" Ultra HD (3840x1200 пикселей) с антибликовым покрытием, яркостью 380 нит, радиусом изгиба 1800 мм

Цветовое пространство: sRGB 99,5%, BT.709 99,5%, DCI-P3 90%

Аудиосистема: 2 динамика по 4 Вт, сертифицированные Harman Kardon

Порты: 2 x HDMI 2.0, DP1.4, USB 3.1 Type-C Gen2 (DisplayPort 1.4 Alt Mode), USB 3.1 Type-C Gen1 (DisplayPort 1.2 Alt Mode), 1 аудиовыход

Габариты: 1058,3 х 461,1 х 269,8 мм

Вес: 13,45 кг

Цвет: черный