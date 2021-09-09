G27e-20 и G24e-20 - Lenovo представила новые мониторы

9 сентября 2021, 9:45

В рамках Tech World 2021 компания Lenovo объявила о новинках в портфеле мониторов — профессиональный монитор ThinkVision P27u-20 и два новых игровых монитора Lenovo G27e-20 и Lenovo G24e-20.

Пользователи смогут расширить свое профессиональное рабочее пространство с помощью нового монитора премиум-класса ThinkVision P27u-20 с параметрами двух цветовых пространств (99,1% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB) и заводской калибровкой точности цветопередачи. Дисплей разработан для создателей фото, видео и графического контента, которые нуждаются в высокопроизводительном дисплее и большом экране для более эффективной работы в режиме многозадачности. Монитор также можно использовать как док-станцию благодаря технологии Intel Thunderbolt 4. Монитор ThinkVision P27u-20 соответствует международному стандарту энергоэффективности потребительских товаров Energy Star 8.0, обеспечивает четкое и детализированное изображение на 27-дюймовом IPS-экране с разрешением Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой стандарта VESA Certified DisplayHDR 400 для реалистичной картинки и глубоких оттенков черного.

Гибридная работа – “горячая” тема. Согласно недавнему опросу Lenovo, около 88% респондентов планируют работать из дома или другого места по крайней мере время от времени. Максимальная производительность устройств и эффективная совместная работа из любого места имеет первостепенное значение для успеха в бизнесе и личного благосостояния.

Lenovo ThinkVision P27u-20 работает как производительный хаб и док-станция для подключения других устройств через один кабель при помощи нескольких портов USB 3.2. ThinkVision P27u-20 поддерживает интерфейс Thunderbolt 4 — технология передает изображение и данные со скоростью до 40 Гбит/с и обеспечивает питание ноутбука до 100 Вт1. Разъем USB-C мощностью до 27 Вт2 поможет заряжать смартфон или другой совместимый аксессуар. Встроенный разъем Ethernet RJ45 обеспечивает быстрое сетевое соединение с поддержкой Intel vPro для более легкого управления сетями и дополнительной безопасности. Вдобавок к однокабельному подключению, монитор ThinkVision P27u-20 получил встроенные динамики, что в сочетании с веб-камерами обеспечивает лучшую видеосвязь, как, например, в недавно анонсированном ThinkVision MC5033.

Инженеры ThinkVision сосредоточились на упрощенном и интуитивно понятном пользовательском интерфейсе. На базе программного обеспечения ThinkColour удалось создать простой графический интерфейс для управления настройками монитора, а KVM-переключатель позволяет легко управлять двумя подключенными устройствами одновременно — например, рабочей станцией и ноутбуком при помощи одного набора клавиатуры и мыши. Кроме того, монитор можно регулировать по высоте, наклонять и поворачивать4, чтобы пользователь настроил самую удобную позицию. Для мониторов бренда ThinkVision компания разработала на 100% перерабатываемую упаковку, чтобы реализовать цели Lenovo в области устойчивого развития.

Устройства Lenovo G27e-20 и Lenovo G24e-20 открывают новую линейку игровых мониторов серии G, предназначенных для иммерсивных компьютерных игр, работы или обучения в домашнем офисе. Пользователь может получить максимум удовольствия от просмотра фильмов дома и наслаждаться визуальными впечатлениями от плавной игры без лишней нагрузки на глаза. Экран оснащен технологией, которая позволяет излучать низкий уровень синего цвета, чтобы глаза не уставали. Новинки подойдут для студентов, геймеров и молодых специалистов, которым нужна высокая производительность по конкурентной цене.

Мониторы серии G поддерживают технологию AMD FreeSync Premium5 — она обеспечивает плавность, малую задержку изображения, защищает пользователя от тиринга экрана и позволяет достичь времени отклика движущегося изображения (Moving Picture Response Time, MPRT)6 всего в 1 мс. Во время игры это позволит подавлять размытие, благодаря чему движущиеся объекты на экране будут выглядеть четче. Когда дело доходит до динамичных игр или просмотра боевиков, частота обновления в 100 Гц — оптимальный вариант в своей ценовой категории. Для устранения гостинга и появления полос (streaking) оба монитора можно “разогнать” до 120 Гц, что позволяет сделать движение на экране еще более плавным.

В новой реальности при гибридном образе жизни пользователь хочет выбрать одно устройство, которое отлично подойдет для игр, работы, учебы, развлечений и других задач. Новый Lenovo G27e-20 можно выбрать в большом размере – 27 дюймов, в то время как Lenovo G24e-20 представлен с диагональю 23,8 дюйма. Оба монитора имеют высококачественную цветопередачу, яркость до 300 нит и 95% охвата цветового пространства sRGB. Оба дисплея поддерживают разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) и оснащены VA-матрицей. VA (VA – vertical alignment) — технология вертикального выравнивания жидких кристаллов, которые “наклоняются” к более освещенным участкам картинки, что позволяет контролировать баланс цвета и контраста под разными углами обзора. Кроме того, инновационная программная платформа Lenovo Artery обеспечивает простой графический интерфейс, позволяющий быстро калибровать параметры дисплея и менять настройки цветов на более комфортные.

Геймеры часами сидят перед экранами мониторов, играя в видеоигры до позднего вечера, что приводит к повышенной светочувствительности, сухости и усталости глаз. В этом направлении Lenovo также выступает лидером, разрабатывая смарт-решения с заботой о здоровье не только за счет технологии низкого уровня излучения синего света в устройствах премиум-класса, но и в более доступных мониторах, таких как новая серия G. Игровые мониторы Lenovo прошли сертификацию Eyesafe — она помогает защитить потребителей от вредного воздействия синего излучения, снижая нагрузку на глаза без искажения цвета и ухудшения качества изображения. Согласно данным организации Eyesafe, Lenovo предлагает наибольшее количество Eyesafe-сертифицированных продуктов среди всех брендов электроники на рынке. Компания стремится к тому, чтобы у всех геймеров была возможность более надежной защиты глаз, чтобы играть дольше, работать с максимальной отдачей и ощущать захватывающие цвета так, как это задумывали разработчики компьютерных игр.



О доступности устройств на рынке и стоимостях сообщим дополнительно.