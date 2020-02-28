Ericsson представляет ИИ-решение для экономии энергии и расходов операторов

28 февраля 2020, 9:45

Компания Ericsson представила новое решение для сотовых операторов — Energy Infrastructure Operations, которое с помощью технологий ИИ и передовых разработок в области анализа данных оптимизирует энергопотребление всей сетевой инфраструктурой.

В новом решении применяется передовая бизнес-модель, формирующая возможности для экономии операционных и капитальных затрат (OPEX и CAPEX) при одновременном снижении выбросов углекислого газа в атмосферу и обеспечении максимальной доступности базовых станций. Максимальная экономия энергии достигается в радиосети, при этом также снижаются расходы на обслуживание инфраструктуры за счет сокращения количества визитов на площадки.



Развертывание Energy Infrastructure Operations позволяет добиться*:



· уменьшения OPEX примерно на 15%;



· сокращения числа визитов на площадки примерно на 15%



· снижения числа сбоев, связанных с проблемами подачи электроэнергии, на 30%.



Ericsson Infrastructure Operations интегрировано с Ericsson Operations Engine — решением на базе технологий ИИ и анализа данных, которое предназначено для оказания услуг по интеллектуальному управлению сетью.



Решение Energy Infrastructure Operations прошло тестовые испытания в сетях операторов, с которыми Ericsson сотрудничает в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, и в настоящее время запущено в коммерческую эксплуатацию в сети Telenor в Мьянме.





