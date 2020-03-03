В 2019 году в фирменных магазинах Киевстар было продано 265 тыс. смартфонов

3 марта 2020, 10:15

Наиболее востребованными моделями стали Samsung Galaxy 6A, Xiaomi Redmi 6A и Xiaomi Redmi 7.

В 2019 году продажи смартфонов в сети Киевстар выросли на 9%. При этом, лидерами продаж были бюджетные смартфоны. Свыше 40% всех покупок мобильных девайсов были в ценовом диапазоне 3-4 тыс. грн. А самым популярным гаджетом стал Xiaomi Redmi 6A. Вcе смартфоны, которые выбирали украинцы поддерживают стандарт мобильного интернета 4G.

Спрос на модели телефонов стоимостью от 10 000 грн. снизился на 5% по сравнению с 2018 годом. Среди телефонов высокого ценового сегмента наиболее популярными в 2019 году были модели Apple iPhone 7 (32GB) и Apple iPhone XR (64GB).

Пик продаж пришёлся в этом году не только на, так называемый, период back-to-school, и новогодние праздники, но и на июнь-июль. В этот период проводилась промо-акция, когда при покупке Samsung А10 на мобильный счет абонента возвращался cashback 10-15% от его стоимости.

Кроме покупок новых смартфонов, посетители магазинов Киевстар активно пользовались возможностью поменять устаревшие телефоны на более современные модели с поддержкой 4G в рамках услуги trade-in. Напомним, что по этой программе клиенты могут сдать свой телефон и с небольшой доплатой получить новый смартфон. В среднем, по программе trade-in доплата составляла 2-3 тыс. грн. Чаще всего для обмена сдавали телефоны Samsung Galaxy, а также Huawei Y3/Y5, а меняли, как правило, на Samsung А-серии. Наиболее активным периодом для trade-in стал декабрь 2019, когда было совершено 40% всех обменов. Наибольшим спросом эта услуга пользовалась у жителей Киева, Одессы и Хмельницкого.

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом из 487 фирменных магазинов Киевстар клиент мог получить не только качественный сервис, но и приобрести смартфон на выгодных условиях. В этом году мы подготовили еще больше интересных и выгодных акций для наших абонентов.» - прокомментировала руководительница дирекции розничных продаж Киевстар, Ольга Смысленова.