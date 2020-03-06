HUAWEI презентовал гибкий MATE XS и другие новинки бренда

6 марта 2020, 9:45

Компания Huawei продемонстрировала миру свои новинки онлайн. Чем готов удивлять бренд на этот раз и кому готов составить конкуренцию?

Гибкий смартфон HUAWEI MATE XS

Одна из самых крутых фичей гаджета – гибкий 8-дюймовый дисплей, созданный на основе фирменной технологии Huawei: два полиимидных слоя соединены прозрачным клеем, при этом картинка высококачественная и яркая. Данный материал родом из аэрокосмической сферы, так что высокопрочность и сохранность экрана гарантированы.

В сложенном виде Huawei Mate Xs представляет собой два экрана с диагоналями 6,6 и 6,38 дюймов. Если его разложить, произойдет трансформация в планшет диагональю 8 дюймов.

Одной из особенностей, которой определенно может похвастаться гаджет, является его система охлаждения, выполненная в оригинальной плавниковой форме, за счёт чего полностью охватывает смартфон. Конструкция из гибких графеновых пластин, имеющих микрощели, с высокой эффективностью отводит тепло от каждой отдельной части смартфона, не препятствуя свободному сгибанию.

4-модульная камера состоит из основного модуля - высокочувствительной камеры на 40 МП (диафрагма – f/1.8, широкоугольный объектив); а также 16 МП модуля (диафрагма f/2.2, сверхширокоугольный объектив) и 8 МП модуля (диафрагма f/2.4, телеобъектив).

Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения, 3D-модулем для объемных снимков и 30-кратным зумом.

Объем памяти – 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ – флэш.

Старт продаж – в начале апреля.

Планшет HUAWEI MATEPAD PRO

Huawei впервые представил 10,8-дюймовый планшет, оснащенный беспроводной зарядкой на 15 Вт. От него можно зарядить и другие девайсы на 7,5 Вт.

После 100% зарядки планшет будет функционировать 12 часов, если все это время смотреть видео, а если использовать его лишь для звонков с выключенным дисплеем, тогда можно рассчитывать на 40 часов работы. Аккумулятор – 7250 мАч. Время, которое нужно для полного заряда – 2,5 часа.

Гаджет работает на новейшей однокристальной системе Kirin 990, а вот модуля NFC нет.

Есть основная камера на 13 Мп с диафрагмой объектива F/1,8, и есть «фронталка» на 8 Мп с F/2,0 диафрагмой.

Планшет весит 460 г, в толщину – 7,2 мм. В качестве аксессуаров можно приобрести чехол-клавиатуру и стилус M-Pencil, способный распознавать более 4000 степеней нажатия.

Стоимость гаджета зависит от объема памяти и составляет от 549 евро за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и до 749 евро за версию с объемом памяти 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш, а также с M-Pencil и обложкой из кожи.

«Родная» клавиатура для планшета обойдется в 129 евро, M-Pencil можно купить за 99 евро, а за чехол-обложку придется выложить 39 евро. Старт продаж – в апреле.

Ноутбук HUAWEI MATEBOOK X PRO

Корпус из металла и тонкорамочный дисплей обеспечивают стильный вид гаджета.

Работает на базе Windows 10 Home.

За скорость отвечает процессор Intel Core 10 поколения, за высококачественную графику - Intel UHD и дискретная NVIDIA GeForce MX250 с объемом памяти 2 ГБ GDDR5. Оперативная память – 16 ГБ, а PCIe-накопитель рассчитан на 1 ТБ.

Одна из фишек – эффективная система охлаждения, за счет которой можно экономить расход энергии ноутбука.

Есть два порта USB-C, один USB-A и 3,5 мм.

Кнопка включения оснащена сканером отпечатка пальца. За саунд отвечают 4 динамика, есть микрофон и встроенная 1 Мп веб-камера.

Время автономной работы ноутбука Matebook X Pro может – 15 часов в стандартном режиме, до 13 часов в режиме просмотра видео и до 11 часов беспрерывного интернет-серфинга.

Старт продаж – в апреле.

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