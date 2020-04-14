Neurobet - нейросеть беспощадная к казино

14 апреля 2020, 10:46

Что такое NeuroBet? Это нейронная сеть для деактивации алгоритмов казино в виде удобного веб сайта https://neurobet.bet. Принцип работы нейросети основан на технологиях Real-Time Machine Learning и Deep Learning, используя самые эффективные облачные сервисы в мире.

Пользоваться NeuroBet легко, благодаря интуитивному пользовательскому интерфейсу веб приложения. Длительная разработка, с привлечением множества ресурсов, привела к релизу уникального сервиса не имеющего аналогов в мире - NeuroBet. Это не читерство, а первая и единственная нейронная сеть помогающая обыграть казино в реальном времени.

Продукт создавался на протяжении трех лет, международной командой программистов и аналитиков. Каждый участник команды является ведущим разработчиком в крупнейших технологических компаниях мира и имеет экспертные компетенции в своей области. Структура команды представляет из себя децентрализованное интернет-сообщество, действующее анонимно и скоординированно. Общие взгляды на проблемы индустрии азартных игр, объединили высококлассных профессионалов-разработчиков из даркнета и эдвайзеров от индустрии развлечений. Привлеченные консультанты предоставили исходные коды топовых слотов и необходимую инсайдерскую информацию. Были созданы скрипты и боты, которые круглосуточно 7 дней в неделю собирали Big Data за счет игровых румов десятков казино на протяжении первого года разработки. Обучение ранней версии NeuroBet осуществлялось за счет Business intelligence и Data mining.

В течении нескольких лет был разработан и реализован амбициозный план по избавлению людей от финансовой зависимости. При выборе цели, команда руководствовалась самым очевидным принципом - возвращать деньги из самого нерегулируемого рынка, поэтому онлайн казино стали очевидным решением. В момент релиза сервиса NeuroBet инициируется первая фаза плана, финалом которого станет абсолютно прозрачный, саморегулируемый рынок азартных игр на территории СНГ. В результате, все онлайн казино СНГ будут вынуждены работать по мировым стандартам и перераспределять между игроками 95% проигранных средств, забирая комиссию 5% за предоставляемый сервис. Критическая масса пользователей NeuroBet захватит управление финансовыми потоками гемблинг рынка СНГ и онлайн казино будут вынуждены отказаться от манипуляций с алгоритмами, либо разориться. Сотни тысяч пользователей получат шанс выигрывать в казино, пока NeuroBet достигнет поставленной цели.

С технической точки зрения сервис состоит из таких компонентов как:

- стрессоры и ботнеты для проведения различных видов DDOS-атак;

- использование индивидуальных профилей для каждого казино;

- нейросеть NeuroBet как Artificial intelligence - самообучающийся,

отказоустойчивый, сверхскоростной искусственный интеллект.

На практике все выглядит так, как будто удача пользователя NeuroBet растет с каждой игрой.

Звучит чертовски привлекательно - так и есть!

Система представляет из себя удобную и интуитивную платформу подключения нейросети к игровому аккаунту. Чтобы начать пользоваться NeuroBet, необходимо оплатить любой из тарифных планов на месяц или год.

После оплаты, личный кабинет становится полностью функциональным и пользователь может выбрать любое из предлагаемых казино.

Игровой процесс ничем не отличается от привычного, пользователи просто играют, но только выигрывают.

NeuroBet анализирует игру, логирует алгоритмы казино и в зависимости от выявленных паттернов, запускает и контролирует набор специальных средств атаки системы, результатом которых являются всё более частые победы и выигрыши достигая значений тарифного плана.

Проще говоря, пользователям нужно просто ввести свой id казино в личном кабинете и включить NeuroBet - все остальное нейросеть сделает автоматически.

С сентября 2019 года в телеграме было отобрано 1000 пользователей для проведения закрытого тестирования и результат превзошел самые смелые ожидания - 100% пользователей отыгравших баланс и бонусы увеличили депозит от двух до пяти раз, в зависимости от тарифного плана.

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