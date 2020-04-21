Работаем дома: новые аппаратные и программные возможности, советы и подсказки

21 апреля 2020, 11:45

Как и многие сейчас, мы работаем из дома, чтобы обеспечить безопасность тех, кто нам дорог.

По мере адаптации к новой реальности мы продолжаем искать вдохновение у художников и дизайнеров. Тех, кто делится с миром своим творчеством. Тех, кто поменял студию на работу из дома. Тех, кто нашел способ создавать виртуальные миры из домашнего офиса, редактировать видео за обеденным столом и стримить контент с дивана.



Один из примеров для подражания – концепт-дизайнер и 3D-художник Виталий Булгаров, создатель контента для популярных фильмов и видеоигр. Как дома, так и в офисе, его музе верно помогает ноутбук серии RTX Studio.



Недавно Виталий и несколько других известных художников приняли участие в серии интервью и рассказали о том, как не потерять мотивацию, работая из дома. В ближайшее время мы опубликуем некоторые фрагменты из интервью, а пока некоторые советы. Так, начинать день стоит с самых сложных задач, самое сложное и значимое нужно стараться сделать до обеда, чтобы чувствовать удовлетворенность и динамику проектов, не растрачивая самую продуктивную часть дня на мелочи и рутину.



Наличие высокопроизводительной системы – это только часть дела. Ее стоит оснастить соответствующими приложениями, которые оптимальным образом совместимы с начинкой домашней системы, а в идеале ускоряются вашим «железом».



Вот список ресурсов – от аппаратного обеспечения до инструментов оптимизации работы, которые помогут работать дома профессионально и продуктивно.