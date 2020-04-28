Киевстар НЕ тарифицирует доступ к #stop_sexтинг

28 апреля 2020, 14:15

В рамках развития безопасного интернета и поддержке проекта #stop_sexтинг телеком оператор обеспечил доступ к сайту http://stop-sexting.in.ua/ для своих абонентов без списания мегабайт трафика.

Повышение уровня безопасности детей в интернете - один из трех приоритетов в рамках Меморандума о сотрудничестве в социальной сфере, который Киевстар подписал с Министерством цифровой трансформации в январе этого года. Ранее компания поддержала проект #stop_sexтинг и инвестировала в его развитие. Также в феврале мобильный оператор вместе с Минцифрой, Офисом уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и образовательным проектом #stop_sexтинг запустили портал stop-sexting.in.ua, а также информационную кампанию «НЕ ВЕДИСЬ», которая призывает детей и подростков избегать рисков в виртуальной сети.

«Социальная миссия Киевстар - не только предоставлять доступ к качественному интернету, но и заботиться о его безопасности и способствовать распространению информации о рисках, существующих в виртуальном пространстве. Поэтому для нас важно, чтобы доступ к образовательному порталу имели как можно больше родителей, учителей и детей», - говорит Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар.

За 2 месяца существования сайта #stop_sexтинг его посетили уже 12 175 уникальных пользователей, что свидетельствует об актуальности проблематики. На сайте можно найти рекомендации для детей, столкнувшихся с угрозами в интернете, и их родителей. Также дети и подростки могут обратиться к чат-боту на сайте или в Telegram (https://t.me/StopSextingBot) и получить инструкцию, что делать, если их шантажируют в интернете и требуют контент сексуального характера. Кроме того, на портале размещены методические материалы для учителей для проведения уроков с детьми 5-6 классов по вопросам безопасного поведения в интернете.

«Мы очень благодарны Киевстар за сотрудничество, ведь компания заботится о безопасном интернет пространстве для детей. Сегодня злоумышленники все чаще переходят в мир онлайн чтобы совершать неправомерные действия над ребенком. И мы вместе должны рассказать об угрозах в интернете как можно большему количеству людей, чтобы предупредить преступления над детьми», - комментирует Анастасия Дьякова, Советник по вопросам безопасного интернета для каждого ребенка при Вице-премьер-министре - министре цифровой трансформации Украины.

Отметим, Киевстар продолжает разрабатывать технологические решения, которые помогут сделать интернет безопасным для детей. В частности, всем абонентам Киевстар доступно приложение родительского контроля Star Guard Family, которое позволяет блокировать сайты и приложения с неприемлемым контентом, ограничить пользование смартфоном, проверить расположение ребенка, настроить доступ к сети по возрасту, контролировать уровень заряда телефона и другие полезные функции для защиты ребенка в интернете.