Что делать, если на смартфоне пропал интернет?

6 мая 2020, 14:55

Бывает, что внезапно на смартфоне пропадает интернет или его скорость заметно замедляется. Пользователи в этом случае сразу же обвиняют оператора. Если же вы будете звонить в его колл-центр, то там вам расскажут, что виноват ваш смартфон, подверженный вирусам, находящийся в состоянии VPN-соединения или с глючной операционной системой. В действительности существует множество причин, влияющих на скорость, но большинство из них очень просты и их можно определить и устранить самостоятельно.

В любом случае необходимо определить реальную скорость интернета. Конечно, для этого существует всем хорошо известный Speedtest, но есть и другие сервисы для контроля передачи данных. Так, например, Speedcheck позволяет намного реалистичнее измерить скорость. Его преимущества:

- измерение скорости на всем маршруте, поскольку сервис использует собственные серверы 40 Гбит/с, в то же время другие дают скорость от точки доступа до сервера интернет-провайдера, что не совсем корректно;

- имеется подробное руководство, помогающее пользователям устранять проблемы с подключением.

- мобильное приложение Speedcheck доступно как в AppStore, так и Google Play.

Если скорость интернет-соединения значительно медленнее от заявленной провайдером, то в первую очередь надо проверить свою домашнюю Wi-Fi сеть, работает ли нормально маршрутизатор. Какие скорости демонстрируют другие устройства: компьютер, подключенный через Ethernet, ноутбук или другое устройство, соединенное через Wi-Fi.

Если с ними все в порядке, а также если смартфон работает напрямую в 4G-сети, то рекомендуется в первую очередь его перезагрузить. Ведь именно простая процедура выключения-включения любого сложного устройства решает большинство проблем. При этом из памяти автоматически удаляются сразу все приложения, процессы и сервисы. Если и это не поможет, то тогда проблема действительно скорее всего с сетью оператора. Проверьте, оплачен ли ваш тариф. Если и с этим все в порядке, звоните в колл-центр.