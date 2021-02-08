Как увеличить скорость мобильного интернета – советы Vodafone

Vodafone проанализировал все факторы, влияющие на скорость передачи данных, и подготовил советы, которые помогут пользователям разогнать скорость своего мобильного интернета до максимума.
Причины, влияющие на скорость мобильного интернета, можно разделить на три вида: факторы, зависящие от контент-провайдера, от оператора и от самого пользователя.
От чего зависит скорость на стороне пользователя:
1) Наличие USIM-карты, которая, в отличие от старой SIM, обеспечивает поддержку 4G технологии.
Как повлиять: готовность к 4G клиенты Vodafone могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.
2) Модель смартфона – разные устройства позволяют достигать разных скоростей. Если устройство поддерживает технологию сети, которая позволяет увеличивать скорость интернета, устройство будет выдавать большую скорость.
Как повлиять: при выборе смартфона обращайте внимание на такую характеристику как поддерживаемые технологии связи и категория терминала (UE category), т.к. от этого зависит способность терминала поддерживать агрегацию частот и несколько потоков информации одновременно, что напрямую влияет на скорость передачи информации.
Также для максимальной скорости необходимо, чтобы телефон поддерживал частоты, доступные в Украине: Band 3 (LTE 1800), Band 7 (LTE 2600) Band 8 (LTE 900).
3) Местонахождение – удаленность пользователя от ближайшей базовой станции обратно пропорционально влияет на скорость мобильного интернета.
От чего зависит скорость на стороне контент-провайдера:
1) Расстояние от вашего устройства до сервера, на котором находится контент, которым вы пользуетесь в данный момент. Если контент находится на международном сервере, то скорость первого доступа к нему будет ниже, поскольку сигналу придется проходить по транспортному пути вплоть до другого континента. Чтобы избежать большой задержки в передаче контента, часто крупные компании размещают локальные сервера в стране. Так, при первом доступе к контенту он загружается на локальный сервер, обеспечивая простой и быстрый доступ для пользователя.
2) Браузер также может влиять на качество пользования
Как повлиять: убедитесь, что используете самую новую версию браузера. Кроме того, большое количество открытых страниц в браузере на смартфоне, а также одновременная загрузка множества файлов снижает скорость интернета у пользователя.
3) Установленные провайдером сервисы ограничения на скорость загрузки данных.
4) Оптимизация скорости загрузки веб-страниц.
Как повлиять: ряд браузеров предлагает установить надстройки, позволяющие оптимизировать страницы и ускорить работу. Ускорить работу браузера также можно, удалив ненужные расширения и установив блокировку ненужных пользователю сценариев, таких как реклама, сценарий отслеживания.
От чего зависит скорость на стороне оператора
Во втором полугодии 2020 года сеть Vodafone продемонстрировала самую высокую скорость мобильного интернета в Украине согласно результатам независимого исследования Ookla. Какие технологии, настройки и фичи применяет Vodafone в Украине:
1) Ширина спектра – чем шире полоса частот, задействованная под конкретную технологию, тем выше скорость передачи данных и тем большему количеству пользователей оператор может обеспечить высокую скорость интернета. Vodafone использует технологии так называемого «дышащего» спектра – Cloud Air, когда абоненты могут использовать один и тот же частотный ресурс для разных сервисов и разных технологий. Такое перераспределение ресурсов на сети происходит за милисекунды. Благодаря этому оператор может гибко увеличивать полосу пропускания, в которой работает тот или иной сервис.
2) Дополнительные фичи – за счет использования высоких порядков технологии MIMO, Vodafone достигает более высокой абонентской скорости. Оператор также внедряет агрегацию между разными диапазонами частот и гибко распределяет абонентов с разным профилем потребления в пределах диапазона, необходимого и достаточного для такого потребления.
3) Оптимизация настроек сети – работа на качество конечного пользователя. Vodafone улучшает клиентский сервис и использует показатели Quality of servce, благодаря чему удается достигать низких задержек в сети для конкретных типов сервисов.
4) Качество телеком оборудования, которое использует оператор.
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