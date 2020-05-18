Как процессор безопасности защищает Galaxy S20 от хакерских атак

18 мая 2020, 12:45

От паролей до блокчейн-ключей, многие из нас хранят на смартфонах ценную информацию.

Это очень удобно, но в то же время делает наши мобильные устройства мишенью для злоумышленников.

В основе усовершенствованной системы безопасности Galaxy S20 находится специальный процессор, разработанный для обеспечения защиты данных пользователя даже от самых изощренных хакерский атак.



Подобно тому, как взломщики замков используют инструменты, чтобы открыть запертую дверь, злоумышленники могут влиять на компоненты устройства (физическая атака), провоцировать аппаратные ошибки (атака по ошибкам вычислений) или анализировать тепловые и электромагнитные излучения (атака по сторонним или побочным каналам) для нарушения безопасности смартфона. Эти приемы, также известные как аппаратные атаки, могут произойти только в том случае, если гаджет физически окажется в руках хакера.



Процессор безопасности Galaxy S20 – это решение Samsung для противодействия аппаратным атакам. Он представляет собой физический чип с изолированным пространством. В дополнение к непрерывному скремблированию и шифрованию конфиденциальных данных он использует физический щит от физических атак. Чип также может обнаруживать недопустимые изменения напряжения или температуры и оснащен алгоритмами безопасности для предотвращения атак по сторонним или побочным каналам.



Процессор безопасности обеспечивает надежность широкого спектра данных на смартфоне, начиная с экрана блокировки. Так, PIN-код, графический ключ или пароль экрана не восприимчивы к подбору верной комбинации, делая почти невозможным для злоумышленников сброс счетчика ошибок, который отслеживает количество неудачных попыток разблокировки.



Помимо данных экрана блокировки, процессор безопасности может также обрабатывать частные блокчейн-ключи, похожие на банковские пароли для криптовалютных кошельков. Чип даже поддерживает Strongbox Keymaster, то есть обеспечивает аппаратную защиту частных ключей или конфиденциальных данных в приложениях сторонних производителей.



Как часть многоуровневой платформы Samsung Knox, процессор безопасности не только обеспечит защиту данных пользователей, но и обеспечит более надежный и удобный мобильный опыт в будущем.

