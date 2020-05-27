Новинка! Соковыжималки Holmer

Доступны к заказу универсальные соковыжималки Holmer HJE-32SB и HJE-35SS.
Центробежные соковыжималки Holmer Модельный ряд представлен двумя соковыжималками HJE-32SB и HJE-35SS. Обе модели рассчитаны на эффективный отжим сока из ягод, фруктов и овощей. Имеют два скоростных режима работы, защиту от перегрева, широкое загрузочное отверстие, сепаратор пены.
Основные характеристики
Мощность, Вт: 800, 1000
Режимы работы: 2
Защита от случайного включения: есть
Защита от перегрева: есть
Емкость для сока, мл: 500, 1100
Материал тёрки и фильтра: нержавеющая сталь
Прорезиненные ножки: да
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