Американская торговая палата пренебрегает своими принципами и сдерживает развитие конкурентной среды в Украине

9 июня 2020, 11:15

28 мая Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине (АСС), подписал письмо Министру юстиции с просьбой отложить важное решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) о снижении ставки интерконнекта (взаимосоединения между операторами).

Целью этого решения НКРСИ, утвержденного 19 мая, было предоставить украинцам больше возможностей касаемо свободы выбора услуг связи.

Поскольку данное решение было результатом многочисленных публичных обсуждений между участниками телекоммуникационного рынка и государственным регулятором, письмо ACC является попыткой ввести в заблуждение и осуществить недопустимое

давление на Министерство юстиции Украины.

Этот документ не отражает общую позицию других членов АСС и противоречит рыночным принципам. Более того, такой подход ACC выглядит как содействие интересам одного из крупнейших операторов, который пытается сдерживать развитие конкурентного рынка в

Украине.

Снижение ставки интерконнекта обеспечит конкурентную среду на рынке. Этот факт подтвержден Рекомендацией Европейской комиссии «О регуляторном режиме ставок соединений на сетях фиксированной и мобильной связи» от 7 мая 2009 года. Призывая отсрочить снижение ставки взаимодействия между операторами, ACC фактически пытается сдержать развитие рынка телекоммуникаций, что полностью противоречит

заявленным целям Палаты и интересам общества.

Все страны-члены ЕС снизили ставки интерконнекта до уровня себестоимости в течение трех с половиной лет. В Украине ее регулируют уже пятый год (с 2015 года) – но до сих пор ее снижение даже не до себестоимости (в 4 раза), а с 12 до 8 копеек (в 2,5 раза выше себестоимости), вызывает сопротивление.

Lifecell решительно осуждае такие действия Американской торговой палаты как

• пренебрежение позицией lifecell как члена АСС;

• отсутствие информирования lifecell как члена АСС о подобных действиях;

• поддержка одного участника рынка вопреки интересам всей отрасли;

• блокирование развития конкурентной среды на рынке.

Все указанные пункты противоречат фундаментальным принципам АСС и не имеют ничего общего с заявленной поддержкой принципов прозрачности и устойчивого развития изнеса.



lifecell выражает категорическое неприятие принятых АСС односторонних мер, противоречащих ценностям, заявленным ACC касательно Прозрачности, Сервиса, Добродетели, а также основных принципов, таких как:

• поощрения реформ, направленных на развитие прозрачной деловой среды с

равными возможностями для бизнеса в Украине;

• быть дискуссионной площадкой для своих членов, выступать за достижение

общих целей.

lifecell всегда активно выступал за демократизацию и здоровую конкуренцию на рынке, что стимулирует развитие телекоммуникационной отрасли. Мы считаем, что равные возможности для развития каждого игрока всегда идут на пользу потребителям.

Снижение ставки интерконнекта – это еще один шаг к развитию конкурентного рынка, повышению качества услуг и предоставлению свободы выбора для украинских абонентов.

В связи с указанным, учитывая возможные негативные последствия решений Совета директоров Палаты для развития отрасли телекоммуникаций, lifecell

требует остановить подобную практику и придерживаться принципов, установленных Палатой для своей деятельности.