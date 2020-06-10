Vodafone начал неделю информационной безопасности вместе с образовательным центр

Vodafone и международный образовательный центр Safety Park начали курс по информационной безопасности в рамках #Курс100 – 100 тренингов по вопросам защиты жизни и здоровья.
Vodafone обеспечил команду образовательного центра связью и подготовил серию онлайн уроков по теме информационной безопасности.
Тренером стал Алексей Лукин, начальник отдела информационной безопасности Vodafone Украина. Алексей окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники и имеет более 10 лет опыта работы в сфере информационной безопасности.
8 июня для слушателей курса проведен онлайн тренинг на тему: «Что надо знать об информации на ваших гаджетах. Кому доступны данные из ваших гаджетов, как эту информацию могут использовать».
9 июня в 19:00 запланирован открытый онлайн урок, который охватит две темы:
1. Как защищать персональные данные. Как не стать жертвой информационной утечки. Как защитить своих близких (родителей, детей).
2. Конфиденциальность. Настоящая и обманчивая конфиденциальность. Как защитить конфиденциальность данных».
Урок можно посмотреть в режиме реального времени или в любое удобное время по ссылке: https://youtu.be/YuWwOwQuX4I.
10 июня студенты смогут узнать, что такое кибератаки, какими они бывают, примеры кибератак, законодательные нормы и инициативы по противодействию кибератакам.
Лекции проходят в интерактивной форме – участники курса имеют возможность задавать вопросы тренеру во время урока и получать комментарии и объяснения.
«Мы очень благодарны Vodafone, который с 2020 года стал нашим партнером и обеспечивает интернет и мобильную связь для организации проекта, а также делится экспертизой в сфере кибербезопасности. Благодаря Vodafone Украина наша команда может общаться со студентами курса. Мы также благодарим компанию за поддержку недели информационной безопасности 8-13 июня в рамках #Курс100. 9 июня состоится открытая лекция по защите персональных данных, к которой мы приглашаем присоединиться всех желающих», – прокомментировала Ольга Дробышева, основатель образовательного центра.
#Курс100 начался в мае этого года. На нем 500 человек старше 12 лет изучают лучшие мировые практики и инструменты защиты жизни и здоровья в 15 областях безопасности:
1. Безопасность дорожного движения
2. Психологическая безопасность
3. Информационная безопасность
4. Физическая безопасность и противодействие насилию
5. Химическая безопасность
6. Пожарная безопасность
7. BLS (Basic Life Support)
8. Экологическая безопасность
9. Безопасность с электричеством
10. Безопасность здоровья и питания
11. Экономическая безопасность
12. Сексуальная безопасность
13. Поведение в чрезвычайных ситуациях
14. Радиационная безопасность
15. Безопасность родителей и педагогов
В качестве лекторов и тренеров курса выступают эксперты-практики с международной сертификацией, ученые, менеджеры крупнейших и наиболее влиятельных в Украине общественных организаций и представители ведущих компаний в профильных сегментах.