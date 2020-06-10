Vodafone начал неделю информационной безопасности вместе с образовательным центр

10 июня 2020, 10:45

Vodafone и международный образовательный центр Safety Park начали курс по информационной безопасности в рамках #Курс100 – 100 тренингов по вопросам защиты жизни и здоровья.

Vodafone обеспечил команду образовательного центра связью и подготовил серию онлайн уроков по теме информационной безопасности.



Тренером стал Алексей Лукин, начальник отдела информационной безопасности Vodafone Украина. Алексей окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники и имеет более 10 лет опыта работы в сфере информационной безопасности.



8 июня для слушателей курса проведен онлайн тренинг на тему: «Что надо знать об информации на ваших гаджетах. Кому доступны данные из ваших гаджетов, как эту информацию могут использовать».



9 июня в 19:00 запланирован открытый онлайн урок, который охватит две темы:

1. Как защищать персональные данные. Как не стать жертвой информационной утечки. Как защитить своих близких (родителей, детей).

2. Конфиденциальность. Настоящая и обманчивая конфиденциальность. Как защитить конфиденциальность данных».



Урок можно посмотреть в режиме реального времени или в любое удобное время по ссылке: https://youtu.be/YuWwOwQuX4I.



10 июня студенты смогут узнать, что такое кибератаки, какими они бывают, примеры кибератак, законодательные нормы и инициативы по противодействию кибератакам.



Лекции проходят в интерактивной форме – участники курса имеют возможность задавать вопросы тренеру во время урока и получать комментарии и объяснения.



«Мы очень благодарны Vodafone, который с 2020 года стал нашим партнером и обеспечивает интернет и мобильную связь для организации проекта, а также делится экспертизой в сфере кибербезопасности. Благодаря Vodafone Украина наша команда может общаться со студентами курса. Мы также благодарим компанию за поддержку недели информационной безопасности 8-13 июня в рамках #Курс100. 9 июня состоится открытая лекция по защите персональных данных, к которой мы приглашаем присоединиться всех желающих», – прокомментировала Ольга Дробышева, основатель образовательного центра.



#Курс100 начался в мае этого года. На нем 500 человек старше 12 лет изучают лучшие мировые практики и инструменты защиты жизни и здоровья в 15 областях безопасности:



1. Безопасность дорожного движения

2. Психологическая безопасность

3. Информационная безопасность

4. Физическая безопасность и противодействие насилию

5. Химическая безопасность

6. Пожарная безопасность

7. BLS (Basic Life Support)



8. Экологическая безопасность

9. Безопасность с электричеством

10. Безопасность здоровья и питания

11. Экономическая безопасность

12. Сексуальная безопасность

13. Поведение в чрезвычайных ситуациях

14. Радиационная безопасность

15. Безопасность родителей и педагогов



В качестве лекторов и тренеров курса выступают эксперты-практики с международной сертификацией, ученые, менеджеры крупнейших и наиболее влиятельных в Украине общественных организаций и представители ведущих компаний в профильных сегментах.