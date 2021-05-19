19 мая 2021, 13:15

В Украине создали первый массовый мультимедийный онлайн курс украинского языка

Vodafone создает новые возможности для онлайн образования в партнерстве с Образовательным Хабом города Киева и платформой dobro.ua – в Украине запущен первый массовый мультимедийный курс «Современный украинский язык», который позволит изучать украинский язык в режиме 24/7, находясь в любом месте Украины и мира.



Мультимедийный курс «Современный украинский язык» уже доступен для всех на портале Образовательного Хаба города Киева. Курс создан в рамках проекта «Моя речь. Онлайн платформа изучения украинского» благодаря благотворительным средствам, привлеченным на платформе dobro.ua и при поддержке Министерства культуры и информационной политики.



«Популяризация украинского языка – один из ключевых приоритетов национальной безопасности Украины. Именно популяризация позволяет мягко украинизировать наше общество. Убежден, что курс «Современный украинский язык» будет способствовать этому. Рассчитываю на спрос как среди украинцев, проживающих в Украине, так и среди представителей украинской диаспоры. А также иностранцев, желающих овладеть украинским языком. Ведь так здорово, когда на улицах родной страны все больше слышишь родной язык», – отметил Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики Украины.



Курс бесплатный и состоит из трех модулей: «Язык и речь», «Правописание», «Деловой украинский язык». Онлайн формат и стремительное развитие покрытия мобильного интернета Vodafone позволяет изучать и совершенствовать свой украинский в любое время в любом месте.



«Стремительные изменения 2020 привели к росту востребованности цифровых услуг. Работа и учеба, административные услуги, общение – большинство сфер жизни перешло в онлайн. Более того, возможность получать образование онлайн в условиях периодических карантинных ограничений стала жизненной необходимостью. Поэтому мы инвестируем в развитие сети для устранения цифрового неравенства и создание равных образовательных возможностей для жителей города и села. Благодаря инвестициям в развитие сети, 4G покрытия Vodafone доступно для 82% украинцев, так что мы стремительно приближаемся к нашей цели», – отметила Виктория Рубан, начальник отдела связей с общественностью Vodafone Украина.



Курс создан в инновационном формате SCORM, который имеет ряд существенных преимуществ перед стандартными видеокурсами: «SCORM-курсы – это инновационный формат обучения, который одновременно является интересной историей, захватывающим квестом, полезным и практичным материалом, интерактивными тестами, которые встроены в SCORM-уроки. – объясняет председатель Ассоциации инновационного и цифрового образования Сергей Веретюк. – Этот формат обучения в мире признан более эффективным, чем обычный видеоконтент. Надеемся, пользователи по достоинству оценят его».



«Идея создать курс родилась более года назад. Процесс оказался нелегким, но благодаря совместной работе партнеров проекта благотворительной фандрайзинговой платформы dobro.ua, Ассоциации инновационного и цифрового образования, компании «Vodafone Украина», Zagoriy Foundation и при информационном содействии Министерства культуры и информационной политики Украины нам удалось успешно завершить задуманное. Убеждены, общаться на украинском становится модно!», – рассказывает директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.



Инициаторами курса стали Ольга Руднева, Образовательный Хаб города Киева и платформа dobro.ua.

