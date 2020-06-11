ZTE и HISTO PATH подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области

11 июня 2020, 9:45

Компания ZTE Corporation подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 5G с HISTO PATH, первым независимым сторонним центром диагностики патологий в Китае.

Соглашение направлено на дальнейшее повышение скорости и качества передачи данных при предоставлении сервисов цифровой дистанционной диагностики патологий и фундаментальное решение проблем высокого разрешения и своевременности передачи изображения.



В соответствии с соглашением, ZTE и HISTO PATH создадут первую в Китае сеть для предоставления в режиме реального времени услуг по дистанционной диагностике патологий на основе 5G, которая будет удовлетворять требованиям к высокой четкости изображений при диагностике, обучении и хранении данных. Благодаря этому станет возможным модернизация ежедневных консультации и дистанционного обучения, это ускорит внедрение комплексных услуг и значительно повысит эффективность диагностики и хирургии в участвующих в совместной работе больницах.



Кроме того, при технической поддержке ZTE и отделения China Telecom в Иньтане компания HISTO PATH организовала сеанс связи с больницей в провинции Цзянси и продемонстрировала, как проходит дистанционный инструктаж по проведению вскрытия и дистанционная диагностика посредством сервиса видеоконференций в 4K на основе 5G.



“Сотрудничество с ZTE поможет HISTO PATH в продвижении возможностей интенсивной, централизованной, цифровой и интеллектуальной диагностики патологий в национальном масштабе”, - сказал Чжу Давэй, соучредитель и председатель HISTO PATH. «Это будет способствовать внедрению дифференцированной и точной диагностики в ходе проведения медицинской реформы в Китае».



“Мы рады, что технологии 5G используются в медицине, это позволяет реализовывать сервисы по обеспечению здоровой жизни человека”, – сказал Чжу Юнтао, старший вице-президент ZTE. “Мы надеемся, что обе стороны будут углублять сотрудничество в направлении 5G для сферы здравоохранения, совместно исследовать различные индустриальные применения и подавать хороший пример межотраслевого партнёрства в этой области”.



В дальнейшем ZTE и HISTO PATH будут совместно создавать библиотеку решений, исследовать потенциальный рынок медицинской промышленности и организовывать демонстрации приложений для медицинской отрасли 5G +, содействуя цифровой и интеллектуальной трансформации в сфере диагностики патологий.



Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.



На сегодняшний день ZTE получила 35 коммерческих контрактов 5G на основных рынках, таких как Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на исследования и разработку и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.