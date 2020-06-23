Cityflyer возобновит полеты из Лондона

23 июня 2020, 9:45

Дочерняя компания British Airways CityFlyer должна возобновить работу из аэропорта Лондон-Сити в июле.

Согласно системе бронирования авиакомпании, рейсы в Испанию и Италию будут возобновлены первыми. Внутренние услуги откроются уже через десять дней после международного возобновления.

Напомним, что аэропорт Лондон-Сити, был закрыт с марта. Аэропорт был закрыт из-за нехватки пассажиров. Авиакомпании отменили свои рейсы в пункт назначения премиум-класса, в том числе британского авиаперевозчика. Вместо того, чтобы оставаться открытым с очень небольшим количеством рейсов, таких как Гатвик, руководство центрального лондонского аэропорта приняло решение закрыться и приспособиться к текущей ситуации.

У авиакомпании CityFlyer достойный флот, который нужно эксплуатировать. Восстановление начнут с четырех международных направлений. С 10 июля будут действовать следующие маршруты: Ибица – Ежедневно, Флоренция - три раза в неделю, Малага - три раза в неделю, Пальма де Майорка - три раза в неделю. А с 20 июля рейсы в Дублин, Эдинбург и Глазго.