Киевстар предоставил бесплатную связь абонентам в пострадавших от наводнения регионах

30 июня 2020, 10:15

Киевстар прилагает все усилия, чтобы в регионах, пострадавших от наводнения, стабильно работала мобильная связь и местные жители могли беспрепятственно звонить в службы экстренной помощи, своим родственникам и друзьям.

Так, в круглосуточном режиме работают аварийно-восстановительные группы, ежедневно проводятся объезды трасс для выявления критических участков, проводятся работы по укреплению магистральных кабель-каналов, и др.



В результате неблагоприятных погодных условий, которые возникли в некоторых Западных областях Украины, люди в отдаленных населенных пунктах испытывают существенные хозяйственные и бытовые сложности, и особо нуждаются в стабильной и непрерывной мобильной связи. Чтобы поддержать местное население в сложных обстоятельствах, национальный оператор Киевстар принял решение предоставить нетарифицированные услуги мобильной связи для абонентов, которые проживают в населенных пунктах, пострадавших от стихийного бедствия.



Так, для абонентов припейд-тарифов, которые проживают в зоне стихийного бедствия, будет начислено на мобильные счета по 50 бонусов, которые можно использовать для услуг связи. Абонентам контрактных тарифных планов будет начислено по 200 минут для звонков на другие сети. Абоненты смогут использовать бонусы и нетарифицированные минуты в течение недели со дня начисления.



По данным Киевстар, в населенных пунктах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые пострадали от наводнения, мобильной связью пользуется почти 70 тысяч абонентов.

